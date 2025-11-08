Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι έχουν απαχθεί η εξαφανιστεί υπό το νέο καθεστώς της χώρας

Η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών διευκρίνισε πως έχει καταγράψει τουλάχιστον 97 υποθέσεις ανθρώπων που έχουν απαχθεί ή εξαφανιστεί μέσα στη χρονιά - προσθέτοντας πως είναι δύσκολο να μάθει ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός τους.

Newsbomb

Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι έχουν απαχθεί η εξαφανιστεί υπό το νέο καθεστώς της χώρας

Μια τάξη μέσα σε ένα σχολείο που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων που είναι πιστές στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και των ανταρτικών ομάδων, στην κατεστραμμένη συνοικία Τζομπάρ της Δαμασκού, Συρία, Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν εκατό άνθρωποι έχει καταγραφτεί πως απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν στη Συρία από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς κι οι αναφορές για νέες εξαναγκαστικές εξαφανίσεις συνεχίζονται, ανέφερε χθες Παρασκευή η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Ένδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», τόνισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Θαμίν αλ Κίταν, εκπρόσωπος της Αρμοστείας.

Η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών διευκρίνισε πως έχει καταγράψει τουλάχιστον 97 υποθέσεις ανθρώπων που έχουν απαχθεί ή εξαφανιστεί μέσα στη χρονιά - προσθέτοντας πως είναι δύσκολο να μάθει ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός τους.

Οι Σύροι αυτοί προστέθηκαν στους 100.000 και πλέον ανθρώπους που είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι επί των ημερών του ανατραπέντα πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ειδικά αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος το 2011, σύμφωνα με τον κ. Κίταν.

Το καθεστώς Άσαντ ανατράπηκε από συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) έπειτα από κεραυνοβόλα προέλαση 11 ημερών που έβαλε τέλος στον πόλεμο, ο οποίος διαρκούσε πάνω από 13 χρόνια. Πολλοί Σύροι θέλουν να δουν να λογοδοτούν όσοι διέπραξαν εγκλήματα και καταχρήσεις επί των ημερών του status quo ante, ειδικά στις διαβόητες φυλακές. Αν και πολλοί κρατούμενοι επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους αφότου έπεσε η κυβέρνηση Άσαντ, πολλοί συνεχίζουν να αγνοούν τι απέγιναν οι δικοί τους, σημείωσε η Ύπατη Αρμοστεία.

Κατά την ίδια πηγή, η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία, ιδίως μετά τα ξεσπάσματα αιματηρών επεισοδίων στις παράκτιες περιοχές και κατόπιν στον νότο, στην πόλη Σουάιντα, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς πολλοί φοβούνται να μιλήσουν.

Ορισμένοι πολίτες λένε πως αντιμετωπίζουν απειλές επειδή μίλησαν στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Ύπατη Αρμοστεία έθεσε το ζήτημα των εξαφανίσεων στις αρχές, ειδικά αυτής του Χάμζα αλ Αμαρίν, εθελοντή της πολιτικής προστασίας που αγνοείται από τον Ιούλιο, όταν είχε πάει να υποστηρίξει επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων από τη Σουάιντα, κι απηύθυνε εκ νέου έκκληση να τηρείται το διεθνές δίκαιο.

Τον Μάιο, η προεδρία της Συρίας υποσχόταν πως θα συστήσει επιτροπές δικαιοσύνης και αγνοουμένων, αρμόδιες για να ερευνήσουν εγκλήματα επί των ημερών της μονοκρατορίας της οικογένειας Άσαντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

05:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι έχουν απαχθεί η εξαφανιστεί υπό το νέο καθεστώς της χώρας

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Τα ανώτατα ποσά ανά οικογένεια

04:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία στο Λούισβιλ

03:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: ενσωματώνουν το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ στο ψήφισμα του ΟΗΕ για δύναμη ασφάλειας στη Γάζα

03:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών από τις ρωσικές δυνάμεις

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μέγα ψέμα» οι κατηγορίες των ΗΠΑ για σχέδιο δολοφονίας στο Μεξικό

02:20ΚΟΣΜΟΣ

264 επιθέσεις σε έναν μήνα: Ιστορικό ρεκόρ βίας εποίκων στη Δυτική Όχθη κατά Παλαιστινίων

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:«Μποϊκόταζ» στην Ν. Αφρική για διωγμούς κατά λευκών - Δεν θα στείλει εκπροσώπους στην G-20

01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν

01:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξετάζει Μπάσι ο Παναθηναϊκός και φέρνει Φαρίντ

01:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας, αναβάθμισε τις προοπτικές του

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Cornell: Υποχωρεί και πληρώνει 60 εκατ. δολάρια στην διακυβέρνηση Τραμπ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με επιθετικές ενέργειες μετά την έλευση αμερικάνικου αεροπλανοφόρου

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

23:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου - Διατηρεί την Ελλάδα στο BBB

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ - 7 άτομα στο νοσοκομείο

23:39ΥΓΕΙΑ

Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας

21:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκλεισαν δρόμοι στο κέντρο - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

20:56ΚΥΠΡΟΣ

Ιστορική απόφαση για την Κύπρο: Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων 65 χρόνια μετά

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απήγαγαν και σκότωσαν Ρώσο κρυπτο-μεγιστάνα και τη σύζυγό του - Βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βίλα στα Εμιράτα

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Το διαζύγιο του επικεφαλής της κυβερνοαστυνομίας του Κιέβου «έκανε» την πεθερά του εκατομμυριούχο - Τα ακίνητα στη «Ριβιέρα της Μαύρης Θάλασσας»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ