Διελκυστίνδα για τη Συρία: ΗΠΑ, Ρωσία και Τουρκία στο παιχνίδι για την επόμενη μέρα
Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν στρατιώτες στη συριακή αεροπορική βάση στη Δαμασκό
Μια μέρα έπειτα από την παράταση της θητείας τουρκικών στρατευμάτων σε Ιράκ και Συρία, το Reuters αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν τις στρατιωτικές τους μονάδες σε συριακή αεροπορική βάση στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό.
Με αυτόν τον τρόπο, η Ουάσινγκτον θα διευκολύνει την εφαρμογή του συμφώνου ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε ένδειξη του στρατηγικού αναπροσανατολισμού της Συρίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Ιράν.
Η βάση όπου θα αναπτυχθεί το αμερικανικό απόσπασμα βρίσκεται στην είσοδο περιοχών της νότιας Συρίας που αναμένεται να μετατραπούν σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη βάσει της συμφωνίας μη επίθεσης μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, την οποία μεσολάβησε ο Λευκός Οίκος.
Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάρα στον Λευκό Οίκο. Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντησή τους φέτος. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ τον Μάιο, πριν από τις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Κόλπου . Ωστόσο, ήταν εξαιρετικά σύντομη: οι δύο ηγέτες απλώς αντάλλαξαν χαιρετισμούς.
Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία θα διατηρήσει επίσης στρατιωτικές βάσεις στη Συρία , κάτι που έγινε γνωστό μετά την επίσκεψη του al-Sharaa στη Μόσχα.