ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν

Η Γενική Συνέλευση είχε καλέσει το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, «να συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις για το κατεχόμενο Συριακό Γκολάν», ειδικότερα με το ψήφισμα 497 (1981) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έκρινε ότι η ισραηλινή απόφαση «να επιβάλει τους νόμους, τη δικαιοδοσία και τη διοίκηση του στο κατεχόμενο Γκολάν είναι άκυρη και χωρίς διεθνή νομική ισχύ»

ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν

Σύριοι Δρούζοι επιστρέφουν στη Συρία καθώς περπατούν στα σύνορα Ισραήλ-Συρίας, στην πόλη Ματζντάλ Σαμς των Υψωμάτων του Γκολάν, που ελέγχεται από το Ισραήλ, την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Leo Correa)

AP
Η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα "Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία" (A/80/443), που εκπονήθηκε κατ' εφαρμογή του ψηφίσματος 79/90 της Γενικής Συνέλευσης, καταγράφει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Γενική Συνέλευση είχε καλέσει το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, «να συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις για το κατεχόμενο Συριακό Γκολάν», ειδικότερα με το ψήφισμα 497 (1981) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έκρινε ότι η ισραηλινή απόφαση «να επιβάλει τους νόμους, τη δικαιοδοσία και τη διοίκηση του στο κατεχόμενο Γκολάν είναι άκυρη και χωρίς διεθνή νομική ισχύ».

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) απηύθυνε στις 14 Μαΐου 2025 ρηματική διακοίνωση προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή του ψηφίσματος, ωστόσο «καμία απάντηση δεν είχε ληφθεί έως την ολοκλήρωση της έκθεσης».

Ανάλογες διακοινώσεις εστάλησαν σε κράτη-μέλη της ΓΣ, θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς και απάντησαν μόνο η Ανδόρρα, το Ιράκ, το Μεξικό, το Κατάρ και η Συρία.

Η θέση της Συρίας: "Συνεχιζόμενη κατοχή και παραβίαση του διεθνούς δικαίου"

Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κατήγγειλε ότι «το ψήφισμα 79/90, όπως και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, παραμένουν ανεφάρμοστα από την κατοχική δύναμη Ισραήλ». Η Δαμασκός υπενθύμισε ότι η διεθνής κοινότητα από το 1967 «έχει απορρίψει την κατοχή» και έχει ζητήσει «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ έως τη γραμμή/σύνορο της 4ης Ιουνίου 1967».

Η Συρία σημείωσε ότι ο τοπικός πληθυσμός «συνεχίζει να απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε απόπειρα επιβολής παράνομης ισραηλινής δικαιοδοσίας», όπως αποδεικνύεται από το μποϊκοτάζ των λεγόμενων τοπικών εκλογών.

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «κατά παράβαση της Συνθήκης της Γενεύης του 1949» διατηρεί «στρατιωτική εξουσία» στα κατεχόμενα και προβαίνει σε «επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας», παραβιάζοντας τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974.

Η έκθεση μεταφέρει την καταγγελία της Συρίας για «συνεχιζόμενες δραστηριότητες εποικισμού», περιλαμβανομένων των σχεδίων «διπλασιασμού του αριθμού των εποίκων μέσα σε πέντε χρόνια» και κατασκευής «ανεμογεννητριών σε έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων». Κατά τη Δαμασκό, αυτά συνιστούν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Συρία κάνει λόγο για «δημεύσεις γης, περιορισμούς στην αστική ανάπτυξη, πιέσεις για αποδοχή ισραηλινών τίτλων ιδιοκτησίας και προσπάθειες επιβολής υπηκοότητας». Επισημαίνει ακόμη την «οικιστική κρίση στα χωριά του Γκολάν», καθώς και τις δυσκολίες πρόσβασης των Σύρων πολιτών στην υγεία και την εκπαίδευση.

Αναφέρεται, τέλος, στην έκθεση της ΔΟΕ (ILO), που κατέγραψε «παραβιάσεις κατά των Σύρων εργαζομένων στο Γκολάν, όπως διακρίσεις και περιορισμούς στα συνδικαλιστικά δικαιώματα».

Η Συρία ζητεί από τα κράτη «να απορρίψουν κάθε άμεση ή έμμεση στήριξη των πολιτικών της κατοχικής δύναμης», να επικαιροποιήσουν τη «βάση δεδομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εποικισμούς» και να «επαναλειτουργήσει η διάβαση Κουνέιτρα». Υπογραμμίζει επίσης ότι «η αποκατάσταση του κατεχόμενου Γκολάν είναι αναφαίρετο δικαίωμα που δεν παραγράφεται».

Ιράκ, Μεξικό και Κατάρ καταγγέλουν το Ισραήλ

Το Ιράκ χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την κατοχή «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και κάλεσε για «πλήρη αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων». Κατήγγειλε τις «επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στο συριακό έδαφος και την κατάληψη της ουδέτερης ζώνης», ζητώντας παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Μεξικό επανέλαβε τη «σταθερή του θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου και του ψηφίσματος 497 (1981)».

Το Κατάρ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη παράταση της εντολής της UNDOF, σημειώνοντας ότι «η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στη ζώνη αποκλιμάκωσης συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας του 1974». Επισήμανε επίσης την «παγκόσμια καταδίκη των σχεδίων εποικιστικής επέκτασης» και κάλεσε σε «πιο αποτελεσματικά μέτρα ή κυρώσεις» για την επιβολή της συμμόρφωσης του Ισραήλ

