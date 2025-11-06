OHE: Στήριξη στο Ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ

OHE: Στήριξη στο Ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας
AP/Αρχείου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, «ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς συναντήθηκε με τα εκλεγμένα Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας - δηλαδή τους πρέσβεις της Αλγερίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Γουιάνας, του Πακιστάν, του Παναμά, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Σιέρα Λεόνε, της Σλοβενίας και της Σομαλίας» για να τους ενημερώσει για το Ψήφισμα που προωθούν οι ΗΠΑ για τη Γάζα .

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία στην ίδια συνάντηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που, όπως υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση, «αποδεικνύει την περιφερειακή στήριξη προς το ψήφισμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα».

Το Ψήφισμα «χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης και εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 ημερών του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανοίγοντας τον δρόμο για «μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Γάζα».

Η ανακοίνωση καταλήγει με έμφαση στη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι «υπό τη δυναμική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν ξανά αποτελέσματα στα Ηνωμένα Έθνη - όχι ατελείωτες συζητήσεις», ενώ τονίζεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη «δράττουν αυτήν τη ιστορική ευκαιρία για να τερματίσουν δεκαετίες αιματοχυσίας και να καταστήσουν το όραμα του Προέδρου για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα».

OHE: Στήριξη στο Ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

