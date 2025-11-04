Γάζα: Ευρείες εξουσίες σε ΗΠΑ και συμμάχους για διακυβέρνηση και ασφάλεια προβλέπει ψήφισμα του ΟΗΕ

Εντολή δύο ετών και ευρείες εξουσίες για τη διακυβέρνηση της Γάζας και την ευθύνη για την ασφάλεια στην περιοχή προβλέπει το σχέδιο ψηφίσματος της κυβέρνησης Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στον παλαιστινιακό θύλακα, αναφέρει το Axios.

Σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που δημοσίευσε ο αμερικανικός ιστότοπος ειδήσεων, η λεγόμενη «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» (ISF) θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τη διασφάλιση της ασφάλειας των αμάχων και των ανθρωπιστικών ζωνών, καθώς και την εκπαίδευση νέων Παλαιστινίων αστυνομικών με τους οποίους θα συνεργαστεί.

Η εντολή της δύναμης θα περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, με το σχέδιο να αναφέρει ότι η ISF θα «σταθεροποιήσει το περιβάλλον ασφάλειας στη Γάζα, διασφαλίζοντας τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής και της πρόληψης της ανοικοδόμησης στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών υποδομών, καθώς και της μόνιμης αποστράτευσης των όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες».

Το σχέδιο αναφέρει επίσης ότι η ISF θα εκτελεί «πρόσθετα καθήκοντα που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της συμφωνίας της Γάζας» και ότι θα συσταθεί και θα λειτουργεί «σε στενή διαβούλευση και συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ».

Επιπλέον, το ψήφισμα ζητά να παραχωρηθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης, που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι εξουσίες «μιας μεταβατικής διοίκησης με διεθνή νομική προσωπικότητα, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας σύμφωνα με το "Συνολικό Σχέδιο", έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει ικανοποιητικά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων».

*Με πληροφορίες από Axios, Times of Israel

