Σομαλία: Χερσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS - Μάχες σε οχυρωμένες σπηλιές

Σε χερσαίες επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους στην Σομαλία, συμμετείχαν ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ τις ημέρες που πέρασαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και η μονάδα καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Πούντλαντ εξαπέλυσαν πριν από την αυγή επίθεση σε κρησφύγετα του ISIS στη κοιλάδα Μπααλαντέ. Περισσότεροι από 100 αμερικανοί operators έφτασαν με ελικόπτερα MH-60, ενώ μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper παρείχαν κάλυψη από αέρος. Οι στόχοι βρίσκονταν σε σπηλιές στις περιοχές Μπακούτζε και Μαρεέρο, μέσα στην ορεινή αλυσίδα Cal Miskaad, όπου εκτιμάται ότι ήταν οχυρωμένοι 10 έως 15 μαχητές του ISIS.

Ο ηγέτης του Ισλαμικού κράτους της Σομαλίας Abdulkadir Mumin

Μάχη μέσα σε οχυρωμένα σπήλαια



Η προώθηση των δυνάμεων της Πούντλαντ -περίπου 200 στρατιώτες- έγινε μετά από ημέρες αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων που είχαν ήδη σκοτώσει πολλούς μαχητές. Όπως λένε όσοι βρίσκονται στην περιοχή, ακολούθησαν δύο έως τέσσερις ώρες μάχης σώμα με σώμα μέσα στα οχυρά σπήλαια. Στις συγκρούσεις φαίνεται να συμμετείχαν και ξένοι μαχητές του ISIS από Συρία, Τουρκία και Αιθιοπία. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι αμερικανικές και οι τοπικές δυνάμεις αποσύρθηκαν χωρίς να αναφερθούν απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, σκοτώθηκαν ένας ανώτερος διοικητής του ISIS-Σομαλίας και αρκετοί συνεργάτες του, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών μαχητών υπολογίζεται μεταξύ 5 και 10. Οι δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης αποθήκες όπλων και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν σε παράνομες επιχειρήσεις εξόρυξης χρυσού, οι οποίες χρηματοδοτούσαν την οργάνωση. Η ηγεσία της Πούντλαντ αναφέρει ότι η «Επιχείρηση Χιλάακ» έχει πλέον τον έλεγχο σχεδόν όλης της οροσειράς Cal Miskaad και στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη του ISIS-Σομαλίας έως τον Δεκέμβριο του 2025.

BREAKING ?



U.S. special operations troops and Puntland Counter-Terrorism Forces carried out a pre-dawn assault on ISIS-Somalia hideouts in the Baalade Valley. More than 100 American operators arrived by MH-60 helicopters with MQ-9 Reapers overhead, striking cave positions held… pic.twitter.com/x44aehYK0T — Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2025

Σύμφωνα με την διοίκηση AFRICOM των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με τις σομαλικές αρχές πραγματοποιήθηκαν σειρά επιχειρήσεων κατά του ISIS στη Σομαλία, με την AFRICOM να επιβεβαιώνει αεροπορικό πλήγμα στις 25 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο στόχος βρισκόταν κοντά στα όρη Golis, περίπου 66 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μποσάσο.

Η δύναμη επισημαίνει ότι συνεχίζει να συνεργάζεται με τη σομαλική κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να περιορίσει την ικανότητα του ISIS-σομαλίας να απειλεί τις ΗΠΑ και τους πολίτες τους.

Διαβάστε επίσης