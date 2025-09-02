Μετανάστης στη Βρετανία ζητά να επιστρέψει στη Σομαλία - «Πιο ασφαλής εκεί παρά εδώ»

Ο 50χρονος προτιμά να επιστρέψει στην χώρα του που μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο εδώ και 34 χρόνια παρά να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο - «Το ΥΠΕΞ με αγνοεί»

Ο πρώην αιτών άσυλο δήλωσε ότι θα είναι πιο ασφαλής στη Σομαλία παρά στο Nuneaton της Βρετανίας. 

Να τον στείλουν πίσω στη χώρα καταγωγής του, τη Σομαλία, ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση ένας μετανάστης, πρώην αιτών ασύλο, καθώς πιστεύει ότι η ζωή δεν είναι «ασφαλής» στο Nuneaton, την πόλη που διαμένει στη Βρετανία.

Ο Yusuf Ali Hamud έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από δύο δεκαετίες για να ζητήσει άσυλο, αλλά μετά από μια ποινική καταδίκη για σοβαρή επίθεση, του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να εργάζεται.

Ζει στο Nuneaton και ισχυρίζεται ότι τους τελευταίους πέντε μήνες ζητά να απελαθεί στη Σομαλία, αλλά λέει ότι ακόμα περιμένει απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Η χώρα αυτή δεν είναι ασφαλής», δήλωσε ο 50χρονος στο Sky News. «Αλλά στη χώρα μου, τη Σομαλία, τώρα, είμαι ασφαλής. Θέλω να επιστρέψω».

«Το υπουργείο Εσωτερικών με αγνοεί», είπε.

Είπε ότι αν δεν έχει το δικαίωμα να εργαστεί ή το καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο, «γιατί να είμαι εδώ;»

Σε εμφύλιο πόλεμο από το 1991 η χώρα

Ο Hamud είπε ότι δεν ήθελε να «έρθει εδώ για να τρώει και να κοιμάται, σαν μωρό» και ότι θα προτιμούσε να επιστρέψει στη χώρα του.

Η Σομαλία βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου από το 1991.

Το βρετανικό ΥΠΕΞ αποτρέπει όλα τα ταξίδια στις ανατολικές περιοχές της Σομαλίας λόγω της απειλής από τρομοκρατικές ομάδες και της συνεχιζόμενης βίας. Συνιστά να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια στις δυτικές περιοχές, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα.

Σε ερώτηση για την υπόθεση του Hamud, το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στο Sky News ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένες υποθέσεις.

Ανέφερε ότι επιδιώκει πάντα να εξασφαλίσει την απέλαση όσων έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα στη χώρα, είτε μέσω αναγκαστικών απελάσεων είτε μέσω εθελοντικών επιστροφών.

Σύμφωνα με σχέδια που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα απελαύνει τους αλλοδαπούς εγκληματίες αμέσως μετά την καταδίκη τους.

Πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των μεταναστών στην πόλη

Λίγα χρόνια πριν, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στο Nuneaton ήταν μονοψήφιος, αλλά από τότε έχει αυξηθεί σε 247 μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 19 αιτούντες άσυλο ανά 10.000 κατοίκους, τοποθετώντας το Nuneaton στην 87η θέση της χώρας όσον αφορά τη συγκέντρωση.

Το Nuneaton έχει γίνει σημείο ανάφλεξης για τις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, μετά την κατηγορία δύο ανδρών, που φέρεται να είναι Αφγανοί αιτούντες άσυλο, για σεξουαλική επίθεση σε 12χρονο κορίτσι.

Διαδήλωση κατά των μεταναστών στο Nuneaton.

Μια συνέντευξη του Sky News με τον Zahin, έναν 32χρονο επιχειρηματία, διακόπηκε από μια ομάδα γυναικών που φώναζαν και έβριζαν την κάμερα.

«Προσπαθείτε να βιάσετε τα παιδιά μας», φώναξε μία από τις γυναίκες.

«Αυτό είναι το πρόβλημα με την παρουσία σας στη χώρα μας, βιάζετε τα παιδιά μας», φώναξε μία γυναίκα.

Ο Zahin, ο οποίος μετακόμισε στο Nuneaton από το Μαλάουι όταν ήταν έξι ετών, ρώτησε τις γυναίκες: «Τι μαθαίνετε στα παιδιά;»

Αργότερα είπε ότι πιστεύει ότι έγινε στόχος επειδή οι γυναίκες υπέθεσαν ότι ήταν μουσουλμάνος και πρόσθεσε: «Το να μας κατηγορούν για ένα έγκλημα είναι άδικο, είναι αδικία».

«Αγαπώ αυτή την πόλη», είπε.

