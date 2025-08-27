Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη αμύνεται με τσεκούρι κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια!

Η αστυνομία αντί για τον μουσουλμάνο που απειλούσε να ασελγήσει στα ανήλικα, συνέλαβε την κοπέλα για οπλοκατοχή, εξαγριώνοντας την κοινή γνώμη στη Σκωτία

Newsbomb

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη αμύνεται με τσεκούρι κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια!
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σάλος στη Σκωτία με ένα απίστευτο περιστατικό. Κορίτσι 14 ετών, φαίνεται σε βίντεο, να φέρει τσεκούρι και μαχαίρι και να προσπαθεί να προστατέψει την ίδια και την αδελφούλα του, η οποία εκείνη τη στιγμή απειλείται από κάποιον άγνωστο άνδρα.

Το συμβάν αυτό καταδεικνύει την ανασφάλεια που επικρατεί και στη Σκωτία,με την εγκληματικότητα και τα εγκλήματα κατά παιδιών -και σεξουαλικού χαρακτήρα- να φτάνουν σε αριθμούς ρεκόρ. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις, δράστες είναι μουσουλμάνοι μετανάστες, κι έτσι φαίνεται ότι ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.

Συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου 24 Αυγούστου, η αστυνομία της Σκωτίας ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για παρουσία ανηλίκου με αιχμηρά αντικείμενα στη St Ann Lane στο Ντάντι.

Σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στις 19:40 αναφέρθηκε η ύπαρξη μιας οπλισμένης νεαρής κοπέλας στην περιοχή. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν και μια 14χρονη που κατηγορήθηκε για το περιστατικό και θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι η 14χρονη βρισκόταν με τη 12χρονη αδερφή της όταν αντιμετώπισαν έναν άνδρα που τις παρενόχλησε σε κοντινό χώρο στάθμευσης, ζητώντας το τηλέφωνο της μιας και αγγίζοντάς τες με σκοπό την ασέλγεια.

Στο βίντεο η μεγαλύτερη κρατάει ματσέτα και η μικρότερη τσεκούρι, σε αμυντική στάση που αναγκάζει τον άνδρα να υποχωρήσει.

Στο τέλος, ο άνδρας μιλάει στα αραβικά, γεγονός που ενίσχυσε δημοσιογραφικές εκτιμήσεις ότι πρόκειται για μετανάστη μουσουλμανικής καταγωγής.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες

Η σύλληψη της ανήλικης αντί του φερόμενου ως δράστη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Χρήστες του «X» εξέφρασαν υποστήριξη στα κορίτσια και αμφισβήτησαν την έλλειψη άμεσης παρέμβασης από την αστυνομία ή περαστικούς.

Πολλοί σχολιαστές τόνισαν την ανάγκη να επιτρέπεται η αυτοάμυνα σε γυναίκες και νέους απέναντι σε περιστατικά παρενόχλησης. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Office for National Statistics (ONS), το 13% των γυναικών και το 7% των ανδρών δήλωσαν ότι υπέστησαν παρενόχληση τον τελευταίο χρόνο, με τους νεότερους να είναι οι πιο ευάλωτοι.

Η κοπέλα επίσης στα κοινωνικά δίκτυα έχει γίνει κάτι σαν εθνικό σύμβολο, με τους χρήστες να την παροιμοιάζουν με τον Γουίλιαμ Γουάλας.

aa1ljcow.jpg

Παράλληλα, δημοσιογραφικές έρευνες έχουν επισημάνει καταγγελίες κακοποίησης σε καταλύματα ασυνόδευτων προσφύγων, εντείνοντας τη δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Η βρετανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι «η βία κατά των γυναικών αποτελεί εθνική απειλή» και υποστηρίζει ότι εφαρμόζει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Ωστόσο, περιστατικά όπως αυτό στο Ντάντι εγείρουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών και αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την προστασία των πολιτών έναντι των μεταναστών και τη διαχείριση κινδύνων σε ορισμένες κοινότητες.

Σε κάθε περίπτωση, ανοίγουν το ερώτημα για ποιον λόγο οι μαθήτριες να νιώθουν την ανάγκη να κυκλοφορούν οπλισμένες για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

20:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ατσάλινος Θόλος»: Ο Ερντογάν εγκαινίασε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί – Η εγκατάσταση ξεκινά άμεσα

19:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής, πέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Βίντεο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει γεωπολιτικά ασήμαντη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος για κλοπές και βία κατά αστυνομικών

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

19:11LIFESTYLE

Σπύρος Μαρτίκας: Στην Πάρο με εντυπωσιακή συνοδό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Σπίρτα και 6 αναπτήρες βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πυρομανούς – Αντιμέτωπος με κακούργημα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένος επί 50 χρόνια καρχαρίας εντοπίστηκε στις ακτές της Νέας Γουινέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ