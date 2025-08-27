Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη αμύνεται με τσεκούρι κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια!

Σάλος στη Σκωτία με ένα απίστευτο περιστατικό. Κορίτσι 14 ετών, φαίνεται σε βίντεο, να φέρει τσεκούρι και μαχαίρι και να προσπαθεί να προστατέψει την ίδια και την αδελφούλα του, η οποία εκείνη τη στιγμή απειλείται από κάποιον άγνωστο άνδρα.

Το συμβάν αυτό καταδεικνύει την ανασφάλεια που επικρατεί και στη Σκωτία,με την εγκληματικότητα και τα εγκλήματα κατά παιδιών -και σεξουαλικού χαρακτήρα- να φτάνουν σε αριθμούς ρεκόρ. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις, δράστες είναι μουσουλμάνοι μετανάστες, κι έτσι φαίνεται ότι ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.

Συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου 24 Αυγούστου, η αστυνομία της Σκωτίας ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για παρουσία ανηλίκου με αιχμηρά αντικείμενα στη St Ann Lane στο Ντάντι.

Σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στις 19:40 αναφέρθηκε η ύπαρξη μιας οπλισμένης νεαρής κοπέλας στην περιοχή. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν και μια 14χρονη που κατηγορήθηκε για το περιστατικό και θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι η 14χρονη βρισκόταν με τη 12χρονη αδερφή της όταν αντιμετώπισαν έναν άνδρα που τις παρενόχλησε σε κοντινό χώρο στάθμευσης, ζητώντας το τηλέφωνο της μιας και αγγίζοντάς τες με σκοπό την ασέλγεια.

Στο βίντεο η μεγαλύτερη κρατάει ματσέτα και η μικρότερη τσεκούρι, σε αμυντική στάση που αναγκάζει τον άνδρα να υποχωρήσει.

Στο τέλος, ο άνδρας μιλάει στα αραβικά, γεγονός που ενίσχυσε δημοσιογραφικές εκτιμήσεις ότι πρόκειται για μετανάστη μουσουλμανικής καταγωγής.

Η σύλληψη της ανήλικης αντί του φερόμενου ως δράστη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Χρήστες του «X» εξέφρασαν υποστήριξη στα κορίτσια και αμφισβήτησαν την έλλειψη άμεσης παρέμβασης από την αστυνομία ή περαστικούς.

Πολλοί σχολιαστές τόνισαν την ανάγκη να επιτρέπεται η αυτοάμυνα σε γυναίκες και νέους απέναντι σε περιστατικά παρενόχλησης. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Office for National Statistics (ONS), το 13% των γυναικών και το 7% των ανδρών δήλωσαν ότι υπέστησαν παρενόχληση τον τελευταίο χρόνο, με τους νεότερους να είναι οι πιο ευάλωτοι.

Η κοπέλα επίσης στα κοινωνικά δίκτυα έχει γίνει κάτι σαν εθνικό σύμβολο, με τους χρήστες να την παροιμοιάζουν με τον Γουίλιαμ Γουάλας.

Παράλληλα, δημοσιογραφικές έρευνες έχουν επισημάνει καταγγελίες κακοποίησης σε καταλύματα ασυνόδευτων προσφύγων, εντείνοντας τη δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Η βρετανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι «η βία κατά των γυναικών αποτελεί εθνική απειλή» και υποστηρίζει ότι εφαρμόζει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Ωστόσο, περιστατικά όπως αυτό στο Ντάντι εγείρουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών και αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την προστασία των πολιτών έναντι των μεταναστών και τη διαχείριση κινδύνων σε ορισμένες κοινότητες.

Σε κάθε περίπτωση, ανοίγουν το ερώτημα για ποιον λόγο οι μαθήτριες να νιώθουν την ανάγκη να κυκλοφορούν οπλισμένες για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

