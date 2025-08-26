Παρίσι: Ανήλικος Λίβυος βίασε τουρίστρια σε θάμνο μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

Ένας 17χρονος Λίβυος συνελήφθη μετά τον βιασμό μιας γυναίκας που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης κοντά στον Πύργο του Άιφελ, στην περιοχή Champ-de-Mars.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, περίπου στις 2:40 π.μ., ο ύποπτος έσυρε βίαια την 32χρονη Ουκρανή θύμα πίσω από έναν θάμνο, όπου φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά και να την βίασε. Οι φωνές της θύματος ειδοποίησαν γρήγορα περιπολικό που βρισκόταν κοντά, με αποτέλεσμα ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται μεθυσμένος, να συλληφθεί αμέσως.

Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι είναι 17 ετών και Λίβυος, όμως η ταυτότητά του δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς δεν είχε μαζί του έγγραφα. «Η ταυτότητά του βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επαλήθευση», δήλωσε η εισαγγελία στο Le Parisien.

Τα περιστατικά σεξουαλικής βίας είναι συχνά στην περιοχή του Πύργου του Άιφελ, που δέχεται περίπου έξι εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το 2023, μια Μεξικανή τουρίστρια κατήγγειλε ότι βιάστηκε από πέντε άνδρες στο ίδιο σημείο, ενώ τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, μια 23χρονη Βρετανίδα αστυνομικός δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση από άνδρα με μαχαίρι.

Η γυναίκα που έπεσε θύμα της επίθεσης την Τρίτη ήταν τουρίστρια που είχε μείνει στην πόλη με φίλη της. Ο δράστης φέρεται να της επιτέθηκε ενώ εκείνη είχε απομακρυνθεί για λίγα λεπτά πίσω από έναν θάμνο.

Η δήμαρχος της περιοχής, Ρασίντα Ντάτι, είχε προειδοποιήσει τον Μάρτιο για την κατάσταση ασφάλειας, αναφέροντας ότι επιθέσεις σεξουαλικής φύσης, περιλαμβανομένων και βιασμών, συμβαίνουν «καθημερινά» στην περιοχή Champ-de-Mars και ότι η περιοχή υποφέρει από «υποεξοπλισμό».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, το 2024 έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής ένας βιασμός και επτά επιθέσεις σεξουαλικής φύσης στην περιοχή, σε σύγκριση με πέντε βιασμούς και εννέα επιθέσεις το 2023.