Βρετανοί υψώνουν τις σημαίες της πατρίδας τους σε όλη τη χώρα - Αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση

Χιλιάδες αγγλικές σημαίες ανεμίζουν τις τελευταίες ημέρες σε πόλεις και δρόμους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια καμπάνια από πατριωτική οργάνωση έλαβε γρήγρα μαζικές διαστάσεις, και, δεδομένης της ακραίας μεταναστευτικής κρίσης που βιώνει πια όλο και πιο έντονα η Μεγάλη Βρετανία, οι... «γηγενείς» - που σε πολλές περιοχές όπως το Bradford και το Luton αποτελούν πια τη μειοψηφία στην πατρίδα τους, βρίσκουν έτσι τον τρόπο να εκφραστούν.

Όπως και να εκφράσουν, όπως λένε, ένα ηχηρό «ως εδώ», καθώς οι μεταναστευτικές ροές βαίνουν αμείωτες προς το νησί.

Πλέον, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αγγλία βιώνει μια εσωτερική κρίση άνευ προηγουμένου, με τη δημογραφική αλλαγή του πληθυσμού να είναι πιο έντονη από ποτέ.

Πέρσι, πραγματοποιήθηκαν ογκώδεις διαδηλώσεις σε πόλλες πόλεις με αφορμή τη δολοφονία ενός ανήλικου κοριτσιού από μετανάστη ασιατικής καταγωγής. Νωπό, και μη επιλύσιμο, είναι και το μέγα σκάνδαλο των χιλιάδων βιασμών ανήλικων λευκών κοριτσιών, τα τελευταία 20 χρόνια, από άνδρες ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι δεν διώχθηκαν και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ, για να μην «υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων».

Την ίδια ώρα, η δημοτικότητα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ευνοεί αυτό που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν ως «αντικατάσταση πληθυσμού», βρίσκεται στο ναδίρ, λιγότερο από έναν χρόνο από την εκλογή του.

Οι διοργανωτές της πρωτουβουλίας με την ανάρτηση των σημαιών ισχυρίζονται ότι η κίνησή τους είναι καθαρά πατριωτική, ενώ οι επικριτές τους -κυρίως από τον χώρο της αριστεράς- κάνουν λόγο για «ρατσιστικά κίνητρα».

«Ας επαναφέρουμε τον πατριωτισμό μια για πάντα», γράφει η σελίδα του Facebook της εκστρατείας «Operation Raise the Colours», η οποία προτρέπει τα μέλη της να δημοσιεύουν φωτογραφίες των διάφορων εθνικών σημαιών των τεσσάρων βρετανικών εθνών «που υψώνονται γύρω από τις μεγάλες πόλεις μας». Χρήστες από το Walsall, το Coventry και το Redditch έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες σημαιών σε φανάρια, ζωγραφισμένες σε μικρούς κυκλικούς κόμβους και διπλωμένες σε στοίβες, έτοιμες για χρήση.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές κατά του ρατσισμού εκφράζουν ανησυχίες για τα κίνητρα και το χρονοδιάγραμμα του κινήματος. «Ανησυχούμε ότι η συζήτηση γύρω από την αγγλική σημαία και τον πατριωτισμό καλύπτει τον ρατσισμό που προωθεί η ακροδεξιά και – δυστυχώς – πολιτικοί όλων των αποχρώσεων», δήλωσε ο Lewis Nielsen, αντιφασιστής αξιωματικός στο Stand Up to Racism. «Πιστεύουμε ότι το κίνημα είναι αρκετά επικίνδυνο και έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο όπου η ακροδεξιά προσπαθεί να εδραιωθεί».

Έχοντας προφανώς αναπτυχθεί από τις προσπάθειες του περασμένου μήνα στα προάστια του Μπέρμιγχαμ, Weoley Castle και Northfield, η ανάρτηση σημαιών έχει κερδίσει έδαφος στην πόλη και αλλού, προκαλώντας αντιπαραθέσεις – και ευρύτερη πολιτική και δημοσιογραφική προσοχή – μετά την ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου ότι θα αφαιρέσει πανό και σημαίες από τους φανοστάτες στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναβάθμισης σε φωτισμό LED. Σημαίες έχουν κρεμαστεί σε γειτονιές σε όλη την πόλη, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ισχυρίζονται ότι «πατριώτες» τοποθετούσαν νέες σημαίες στους φανοστάτες με την ίδια ταχύτητα με την οποία οι υπάλληλοι των τοπικών αρχών τις αφαιρούσαν.

Το δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνοντας ότι θα άρχιζε να αφαιρεί εκατοντάδες παρόμοιες σημαίες από τους δρόμους της πόλης για «λόγους ασφαλείας». Οι επικριτές επεσήμαναν ότι οι σημαίες της Παλαιστίνης παρέμειναν αναρτημένες σε περιοχές του Μπέρμιγχαμ και του ανατολικού Λονδίνου – όπου κατοικεί μεγάλος μουσουλμανικός πληθυσμός – για μήνες χωρίς να αμφισβητηθούν από τις αρχές.

Προχθες (Δευτέρα) σημειώθηκαν ταραχές στους δρόμους του Tower Hamlets, όταν μια μικρή ομάδα καθαριστών του δήμου άρχισε να κόβει τις αγγλικές σημαίες από τους φανοστάτες. Η αρχή διευθύνεται από τον Lutfur Rahman του φιλοπαλαιστινιακού κόμματος Aspire Party, ο οποίος είχε αρνηθεί προηγουμένως να αφαιρέσει εκατοντάδες παλαιστινιακές σημαίες που κρέμονταν από τους φανοστάτες και τα κτίρια του δήμου στην περιοχή, προκειμένου να μην «αποσταθεροποιήσει την κοινωνική συνοχή».

Πάντως η Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριξε χθες την ανάρτηση των εθνικών σημαιών, αν και δεν σχολίασε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως οι διαμάχες στο Μπέρμιγχαμ και στο Τάουερ Χάμλετς.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του Σερ Κίρ Σταρμερ δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός πάντα μιλούσε για την υπερηφάνεια του που είναι Βρετανός, για τον πατριωτισμό του... ο πατριωτισμός θα είναι πάντα σημαντικό πράγμα για αυτόν».

Το μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί πλέον το πρώτο σε συζητήσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον βρετανικό λαό να «βράζει» καθώς βλέπει να χάνει τη χώρα του, και να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και μαζικές διαδηλώσεις.