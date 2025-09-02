Ο Πακιστανός μετανάστης των 3€/ώρα που έγινε ο βασιλιάς της πίτσας
Ξεκίνησε στις ΗΠΑ με τρεις δουλειές και 3 ευρώ την ώρα το 1991
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το 1991, ο Nadeem Bajwa εγκατέλειψε το Πακιστάν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ως όνειρο ένα καλύτερο μέλλον. Ήταν μόλις 20 ετών, πρώτη φορά μακριά από την οικογένειά του και χωρίς να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. Το πρώτο του καλοκαίρι εργάστηκε σε τρεις δουλειές: πλύσιμο πιάτων το πρωί, διανομή πίτσας το απόγευμα και βραδινές βάρδιες στο Taco Bell. Κέρδιζε μόλις 3 ευρώ την ώρα, αλλά η αποφασιστικότητά άξιζε... χρυσάφι.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look
09:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ντελίριο για Ποντένσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:12 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή των χρημάτων
08:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ