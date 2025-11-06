Hellas Aphrodite: Σομαλοί πειρατές επιτέθηκαν σε ελληνόκτητο τάκνερ

Επίθεση από Σομαλούς πειρατές δέχτηκε το ελληνόκτητο πλοίο HELLAS APHRODITE.

Σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech και Ambrey, το Hellas Aphrodite δέχτηκε επίθεση το πρωί της Πέμπτης, περίπου 549 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά του Hobyo, στη Σομαλία, σχετικά μακριά από την παραδοσιακή περιοχή υψηλού κινδύνου.

Το πλοίο 50.000 dwt, που ταξίδευε από το Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, δέχτηκε πυρά από μια βάρκα που εκτοξεύθηκε από ένα ύποπτο πλοίο με σημαία του Ιράν, το οποίο αναγνωρίστηκε ως Issamohahmdi.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πειρατές άνοιξαν πυρ κατά την προσέγγιση πριν επιβιβαστούν στο τάνκερ. Το πλοίο, το οποίο δεν είχε ένοπλη ομάδα ασφαλείας επί του σκάφους, παρατηρήθηκε να αλλάζει πορεία και ταχύτητα στις 06:44 UTC, περίπου 546 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν κοντά στην περιοχή απομακρύνθηκε μετά την επίθεση.

Το πλοίο που εμπλέκεται — το Issamohahmdi — φέρεται να έχει καταληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες και έκτοτε έχει συνδεθεί με τρία προηγούμενα περιστατικά ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Αυτή η τελευταία επίθεση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την επίθεση στο Stolt Sagaland, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία των Νήσων Κέιμαν που λειτουργεί η Stolt Tankers, 332 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Μογκαντίσου. Σε αυτή την περίπτωση, τέσσερις ένοπλοι άνδρες σε μια βάρκα άνοιξαν πυρ πριν απωθηθούν από την ομάδα ασφαλείας του πλοίου.

Η επιχείρηση EU NAVFOR Atalanta έχει από τότε αυξήσει το επίπεδο απειλής στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι μια ομάδα πειρατών (PAG)- που πιθανόν δραστηριοποιείται από το πειρατικό ιρανικό καράβι- παραμένει ενεργή στον κεντρικό Ινδικό Ωκεανό.

Ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας έχουν καλέσει τα εμπορικά πλοία να διατηρήσουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας BMP5, προειδοποιώντας για «ρεαλιστική πιθανότητα περαιτέρω ύποπτων προσεγγίσεων» τις επόμενες ημέρες.

Η επίθεση στο Hellas Aphrodite σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση στην επανεμφάνιση της πειρατείας στη Σομαλία, με επιθέσεις που τώρα συμβαίνουν εκατοντάδες μίλια από την ακτή, σε ύδατα που ήταν σε μεγάλο βαθμό ήρεμα τα τελευταία πέντε χρόνια.

