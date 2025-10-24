Υεμένη: Επτά εργαζόμενοι στον ΟΗΕ συνελήφθησαν από τους Χούθι

Συνελήφθησαν με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ

Υεμένη: Επτά εργαζόμενοι στον ΟΗΕ συνελήφθησαν από τους Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
Επτά Υεμενίτες που εργάζονται για τον ΟΗΕ στην πρωτεύουσα Σαναά, πόλη που ελέγχεται από τους Χούθι, συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ», έγινε σήμερα γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας των ανταρτών.

Ο ΟΗΕ δεν έχει κάνει προς το παρόν κάποιο σχόλιο, ενώ η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατήγγειλε μια «νέα κλιμάκωση».

«Επτά εργαζόμενοι στα Ηνωμένα Έθνη, όλοι τους Υεμενίτες, συνελήφθησαν από χθες τη νύχτα μέχρι σήμερα το απόγευμα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ» ανέφερε αυτή η πηγή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Άλλη πηγή των Χούθι επιβεβαίωσε ότι εργαζόμενοι του ΟΗΕ συνελήφθησαν, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Αυτήν την εβδομάδα 20 εργαζόμενοι στον ΟΗΕ, οι 15 εκ των οποίων ήταν ξένοι, απελευθερώθηκαν αφού κρατήθηκαν το Σαββατοκύριακο σε ένα κτίριο του Οργανισμού. Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, κατηγορούν εδώ και χρόνια εργαζόμενους στον ΟΗΕ και σε ανθρωπιστικές οργανώσεις για κατασκοπεία. Οι συλλήψεις εντάθηκαν αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο αρχηγός των ανταρτών, Αμπντελμαλέκ αλ Χούθι, κατηγόρησε εργαζομένους στον ΟΗΕ για μια επίθεση του Ισραήλ, τον Αύγουστο, που στοίχισε τη ζωή στον πρωθυπουργό των Χούθι και στο μισό υπουργικό συμβούλιό του. Ο ΟΗΕ αρνείται τις κατηγορίες. Τον Σεπτέμβριο, ο συντονιστής του Οργανισμού για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις έφυγε από τη Σαναά και εγκαταστάθηκε στο Άντεν, την προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

