Τραμπ: Τερματίζει άμεσα την προστασία από απέλαση για Σομαλούς στη Μινεσότα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τερματίζει «με άμεση ισχύ» την προστασία από απέλαση για Σομαλούς που ζουν στη Μινεσότα μέσω του προγράμματος temporary protected status (TPS). Η δήλωση αναρτήθηκε στο Τruth Social και προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στην πολιτεία, όπου διαμένει μεγάλη σομαλική κοινότητα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «η Μινεσότα, υπό τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ, είναι κόμβος παράνομης νομιμοποίησης χρήματος». Όπως υποστήριξε, «σομαλικές συμμορίες τρομοκρατούν τους κατοίκους και δισεκατομμύρια δολάρια λείπουν», καλώντας σε επιστροφές μεταναστών «εκεί από όπου ήρθαν».

Υποθέσεις απάτης και νέες καταγγελίες

Η πολιτεία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υποθέσεων απάτης τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη ήταν το σκάνδαλο feeding our future, στο οποίο υπεξαιρέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακά κονδύλια covid-19. Την ίδια ώρα, νέα έρευνα του Manhattan Institute –συντηρητικού think tank– υποστηρίζει ότι μέρος των χρημάτων κατέληξε στη σομαλική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές Ράιαν Θορπ και Κρίστοφερ. Ρούφο, εντοπίστηκε «πλέγμα απάτης» που εμπλέκει το πρόγραμμα Medicaid Housing Stabilization Services, το Feeding Our Future και άλλους φορείς. Ομοσπονδιακές πηγές αντιτρομοκρατίας φέρεται να τους επιβεβαίωσαν ότι εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κονδύλια στάλθηκαν πίσω στη Σομαλία.

Αντιδράσεις και αναμονή απαντήσεων

Το tps επιτρέπει σε Σομαλούς να ζουν και να εργάζονται νόμιμα στις ΗΠΑ λόγω των επικίνδυνων συνθηκών στη Σομαλία. Η απόφαση του προέδρου επηρεάζει άμεσα χιλιάδες ανθρώπους στη Μινεσότα.

