Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής γεννήθηκε στους Μυτιληνιούς Σάμου, το 1966. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1984 από την οποία αποφοίτησε το 1988, ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Μέχρι και το βαθμό του Ταγματάρχη (1988 – 2006) υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες Πεζικού στη Σάμο, όπως στα 627, 239 και 298 ΤΕ, καθώς και στο 2ο Μ/Κ ΤΠΖ της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο. Στο βαθμό του Υπολοχαγού τοποθετήθηκε Διμοιρίτης – Εκπαιδευτής στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και ως Λοχαγός Εκπαιδευτής στο Βασικό Τμήμα της Σχολής Πεζικού.

Υπηρέτησε σε διάφορες επιτελικές θέσεις, στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου και το 2006 τοποθετήθηκε ως Military Assistant στον Διοικητή του Νατοϊκού Στρατηγείου στα Τίρανα. Μετά την προαγωγή του στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (2007) ανέλαβε τη διοίκηση του 298 Μ/Κ ΤΕ της 79 ΑΔΤΕ. Τα έτη 2011 έως 2013 υπηρέτησε ως επιτελής στη Διεύθυνση Προσωπικού της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο.

Το 2013 προήχθη στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Ακολούθως τοποθετήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια (2015 – 2017) τοποθετήθηκε στην 79 ΑΔΤΕ ως Επιτελάρχης.

Το 2018 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής στην 98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» στη ν. Λέσβο. Το 2019 ανέλαβε τη διοίκηση της

79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» και το 2020 τοποθετήθηκε ως Επιτελάρχης στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικών και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Το 2021 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου τοποθετούμενος ως Επιτελάρχης στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ και στο Ευρωπαϊκό Στρατηγείο που εδρεύει στη Λάρισα. Ακολούθως το 2022, του ανατέθηκε η διοίκηση της 95 ΑΔΤΕ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» στη ν. Ρόδο και το 2023 τοποθετήθηκε ως Επιτελάρχης στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Στις 13 Ιανουαρίου 2024 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Επιτελάρχη του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Την 11 Ιανουαρίου 2025, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του αποφοίτησε από όλα τα προβλεπόμενα στρατιωτικά σχολεία του Πεζικού, καθώς επίσης και από τη Σχολή Επιτελών του Στρατού Ξηράς, την Ανώτατη Σχολή Πολέμου, καθώς και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Στον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπομένων Παρασήμων, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων. Επιπλέον του έχουν απονεμηθεί 5 φορές Συγχαρητήρια και 2 φορές Εύφημος Μνεία.

Είναι κάτοχος πτυχίου γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.

Είναι παντρεμένος με την κα Δέσποινα Καββάδα και έχει δύο τέκνα.