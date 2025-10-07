Ενεργοί Μπαμπάδες: Επιστολή για τον όρο που αναφέρεται στο My School για την δολοφονία γυναικών

Επιστολή με αποδέκτες την υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απέστειλαν οι «Ενεργοί Μπαμπάδες» αναφορικά με τον όρο για τη δολοφονία γυναικών που διαπιστώθηκε στο πληροφοριακό σύστημα «MY SCHOOL».

Αναλυτικά η επιστολή:

«Κατά την χρήση του πληροφοριακού συστήματος "ΜΥ SCHOOL" το οποίο αφορά σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας μας και σε όλες τις βαθμίδες, στο πεδίο που αφορά τίς Δράσεις του Ενεργού Πολίτη μέσα από τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, διαπιστώθηκε με έκπληξη ότι στην θεματολογία που προτείνεται στους εκπαιδευτικούς προς επιλογή περιλαμβάνεται και η επιλογή του θέματος "Γυναικοκτονία".

Όπως όλοι καλά γνωρίζουμε ο όρος αυτός ευρέως αμφισβητείται, ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα και ΔΕΝ έχει νομιμοποιηθεί από την Κυβέρνηση. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ερωτήματα για την σκοπιμότητα της παρουσίας του σε επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με την χρησιμοποίηση αυτού του όρου είναι ορατός ο κίνδυνος για εκπαίδευση παιδιών (ακόμα και στα νηπιαγωγεία) στις έμφυλες διακρίσεις.και.στον.διχασμό.των.φύλων.

ΖΗΤΟΥΜΕ λοιπόν την άμεση αντικατάσταση του όρου "γυναικοκτονία" με τον όρο που ισχύει στο Ελληνικό Δίκαιο που σύμφωνα με το άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα ειναι η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ...»

