Ενεργοί Μπαμπάδες: Ζητούν συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη - «Να αναπτύξουμε ένα ουσιαστικό διάλογο»

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ζητούν με σχετική τους επιστολή προς το υπουργείο οι «Ενεργοί Μπαμπάδες», «ώστε να σας παρουσιάσουμε, δια ζώσης αυτήν την φορά, τις θέσεις μας, τις εμπειρίες μας και για μιά ακόμα φορά τις προτάσεις μας που έχουν προκύψει από την επαφή μας, σε Πανελλαδικό επίπεδο με πατεράδες και τις οικογένειες τους, καθώς και να αναπτύξουμε ένα ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο μαζί σας», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Η συνάντηση αυτή κε Φλωρίδη κρίνεται ιδιαίτερα επείγουσα, σημαντική και

αναγκαία», υπογραμμίζουν οι Ενεργοί Μπαμπάδες, «καθώς δύναται να συμβάλλει στην σωστή λειτουργία και εφαρμογή του ν.4800/21 με την ανταλλαγή απόψεων των θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών».

Αναλυτικά η επιστολή τους:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ!

Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία " Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού", στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και τής διαρκούς παρουσίας της από την πριν την ψήφιση του ν.4800/21 περίοδο σε ζητήματα που αφορούν το παιδί και την ανάγκη του να ανατρέφεται και από τους 2 γονείς του μετά από ένα χωρισμό και η όποια αριθμεί 34000 ακολούθους, επιθυμεί να ορίσετε μία συνάντηση μαζί μας ώστε να σας παρουσιάσουμε, δια ζώσης αυτήν την φορά, τις θέσεις μας, τίς εμπειρίες μας και για μιά ακόμα φορά τις προτάσεις μας που έχουν προκύψει από την επαφή μας, σε Πανελλαδικό επίπεδο με πατεράδες και τις οικογένειες τους, καθώς και να αναπτύξουμε ένα ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο μαζί σας...

Η συνάντηση αυτή κε Φλωρίδη κρίνεται ιδιαίτερα επείγουσα, σημαντική και αναγκαία καθώς δύναται να συμβάλλει στην σωστή λειτουργία και εφαρμογή του ν.4800/21 με την ανταλλαγή απόψεων των θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Διαθεσιμότητα συνάντησης:

Δηλώνουμε την διαθεσιμότητά μας για συνάντηση σε οποιαδήποτε ημερομηνία και ώρα σας εξυπηρετεί, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος από 22 έως 28 Απριλίου 2026.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση και αναμένουμε απο εσάς να καθορίσετε τον χρόνο συνάντησής μας το συντομότερο δυνατόν...

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Σίπκας Δ. Σταύρος

Για την Α.Μ.Κ.Ε. “Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού ”».

