NBA: Οι Πίστονς «διέλυσαν» τους Καβαλίερς και έστειλαν τη σειρά σε Game 7

Οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα στο πιο κρίσιμο σημείο της σειράς και με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησαν των Καβαλίερς, στέλνοντας τη σειρά σε Game 7.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Ντιτρόιτ ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, οδηγώντας τους Πίστονς σε μία επιβλητική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή. Το καθοριστικό έβδομο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή (17/05) στο Ντιτρόιτ.

Η διαφορά των 21 πόντων αποτελεί ισοφάριση ενός ιστορικού ρεκόρ 66 ετών στο NBA, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη ομάδας σε Game 6 ενώ βρισκόταν πίσω με 3-2 στη σειρά. Το προηγούμενο αντίστοιχο επίτευγμα είχε καταγραφεί το 1960, όταν οι Σεντ Λούις Χοκς είχαν νικήσει τους Μινεάπολις Λέικερς με 117-96 στους τελικούς της Δύσης.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν πρόσθεσε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάνις Τζένκινς είχε επίσης 15 πόντους για τους Πίστονς, οι οποίοι μετρούν ήδη τέσσερις νίκες στα φετινά playoffs σε παιχνίδια «do or die».

Το Ντιτρόιτ είχε βρεθεί πίσω με 3-1 και στη σειρά του πρώτου γύρου απέναντι στο Ορλάντο, όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση.

Ο Κάνινγχαμ πέτυχε πέντε τρίποντα, με τους Πίστονς να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 16/36 έξω από τα 7,25 μ., επίδοση που ισοφαρίζει την κορυφαία φετινή τους στα playoffs. Πολύτιμη βοήθεια ήρθε και από τον Ντάνκαν Ρόμπινσον, ο οποίος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του στη μέση και σημείωσε 14 πόντους με τέσσερα τρίποντα από τον πάγκο.

Ο Πολ Ριντ πρόσθεσε 17 πόντους, με τη δεύτερη πεντάδα του Ντιτρόιτ να κυριαρχεί πλήρως, επικρατώντας 48-19 των αναπληρωματικών του Κλίβελαντ.

Για τους Καβαλίερς, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 23 πόντους, ενώ οι Ντόνοβαν Μίτσελ και Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσαν από 18 πόντους έκαστος. Το Κλίβελαντ, ωστόσο, γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα στα φετινά playoffs.

Οι Πίστονς κυριάρχησαν στα επιθετικά ριμπάουντ και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα λάθη των γηπεδούχων. Μετέτρεψαν τα 13 επιθετικά ριμπάουντ σε 20 πόντους, ενώ οι 20 λάθος πάσες των Καβαλίερς οδήγησαν σε 28 πόντους για το Ντιτρόιτ.

Το Ντιτρόιτ προηγήθηκε 54-41 στο ημίχρονο και ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με σερί 12-2. Οι Καβαλίερς μείωσαν προσωρινά σε 74-68, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με νέο επιμέρους 13-2 και «καθάρισαν» το παιχνίδι.

Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Μόμπλεϊ αστόχησε σε κάρφωμα και ο Μάρκους Σάσερ διέσχισε όλο το γήπεδο για να σκοράρει σε νεκρό χρόνο, διαμορφώνοντας το 84-70 υπέρ των Πίστονς.

