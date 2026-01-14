Φρεγάτα Κίμων - Δένδιας: Θα την υποδεχθούν «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου

Στην τελετή υποδοχής της Φρεγάτας Belhara, που θα φτάσει αύριο στον Σαρωνικό, αναφέρθηκε σε αναρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε αυτή σημειώνει ότι «Το Θωρηκτό “Αβέρωφ”, η τριήρης “Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον “Κίμωνα” - την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα».

⚓Το Θωρηκτό “Αβέρωφ”, η τριήρης “Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον “Κίμωνα” — την πρώτη ελληνική φρεγάτα #Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.#ΝέαΕποχή #ΕθνικήΆμυνα #Elladadynati pic.twitter.com/5Wtv4MFlVY — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 14, 2026

Οι προετοιμασίες για την υποδοχή της φρεγάτας έχουν ήδη ξεκινήσει.

Διαβάστε επίσης