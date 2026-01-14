Φρεγάτα Κίμων - Δένδιας: Θα την υποδεχθούν «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε ως «σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα» το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού
Στην τελετή υποδοχής της Φρεγάτας Belhara, που θα φτάσει αύριο στον Σαρωνικό, αναφέρθηκε σε αναρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Σε αυτή σημειώνει ότι «Το Θωρηκτό “Αβέρωφ”, η τριήρης “Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον “Κίμωνα” - την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα».
Οι προετοιμασίες για την υποδοχή της φρεγάτας έχουν ήδη ξεκινήσει.
