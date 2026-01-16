Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι στη Δυτική Ελλάδα

Ανοικτοί παραμένουν όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όμως τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε πρόσφατα η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Στην Αχαΐα, έχει ανοίξει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην προαναφερόμενη περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Όμως, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Στην Ηλεία, κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου στην περιοχή Χανάκια.

