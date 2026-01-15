Παραδόθηκε στον Ανεστίδη η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ενημερώθηκε πλέον και επίσημα για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς το μεσημέρι της ίδιας ημέρας του επιδόθηκε η σχετική εισαγγελική διάταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανεστίδης, που βρίσκεται στο μπλόκο των Μαλγάρων, ελέγχεται για παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, οι οποίες φέρονται να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 122.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε 16 αγροτεμάχια, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν εντοπιστεί ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων της κτηματογράφησης και της ιδιοκτησίας που δηλώθηκε. Οι αποκλίσεις αυτές αφορούν την περίοδο 2019–2024, κατά την οποία φέρονται να κατατέθηκαν οι επίμαχες δηλώσεις.

Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικά μέσα, ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι «σήμερα έφτασε το επίσημο έγγραφο», μετά την παράδοσή του από αστυνομικό στο μπλόκο των Μαλγάρων». Όπως σημείωσε, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «έχουν πλέον δεσμευτεί επίσημα οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί», προσθέτοντας ότι είχε προηγουμένως ενημερωθεί ανεπίσημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι και ότι, περίπου έναν μήνα αργότερα, έλαβε τον φάκελο που του παρέχει προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσει έφεση. Παράλληλα, ανέφερε πως η διάταξη του είχε ήδη κοινοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου, παρουσία του δικηγόρου του, εκφράζοντας απορία για το γεγονός ότι του επιδόθηκε εκ νέου.

