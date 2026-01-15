Τσιάρας για αγρότες: Αν καθίσουμε στο τραπέζι θα μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε

Την πρόθεση και τη διάθεση της κυβέρνησης να συναντήσει τους αγρότες και να συνδιαλλαγεί μαζί τους, επεσήμανε για ακόμα μια φορά ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Open, υπογράμμισε την ανάγκη να πειστούν και τα σκληρά μπλόκα να έρθουν στον διάλογο, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δημιούργησε μια ξεκάθαρη εικόνα για τη διάθεσή της να υπάρξει διάλογος».

Για την άρνηση ορισμένων μπλόκων να προέλθουν σε διάλογο, ο υπουργός ανέφερε ότι «υπήρξαν διαφορετικά χρονικά σημεία που ο πρωθυπουργός απήυθυνε πρόσκληση διαλόγου και που σε έναν δεύτερο χρόνο, προχθές, είχαμε κανονίσει να υπάρξει μια συνάντηση. Να δεχτώ ότι δεν έγινε για συγκεκριμένους λόγους που δεν είχαν καμία σχέση, ούτε αφορούσαν την πρόθεση της κυβέρνησης αν έπρεπε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άνθρωποι».

«Είπαμε μπορείτε να έρθετε 20, χωροταξικά, σύμφωνα με τη δυνατότητα της αίθουσας στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν χωράει περισσότερους ανθρώπους», εξήγησε και τόνισε ότι «ο πραγματικός διάλογος δεν γίνεται με βάση τον αριθμό, αλλά με βάση τα αιτήματα. Εκεί είναι η ουσία».

Ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε επίσης: «Στη συνάντηση θέλαμε να καθίσουμε να ακούσουμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να δώσουμε λύση. Ο πρωθυπουργός είπε να υπάρξει αντιπροσωπευτικότητα από όλα τα μπλόκα και να γίνει μια συζήτηση με τους δρόμους ανοιχτούς. Αυτό προϋποθέτει καλή πίστη και καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Ο καθένας, από τη δική του πλευρά, μετέφρασε με δικό του τρόπο την αντιπροσωπευτικότητα. Μια ομάδα εκπροσώπων αγροτών από κάποια συγκεκριμένα μπλόκα, είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους για διάλογο εδώ και καιρό. Οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους συγκεκριμένους. Ο πρωθυπουργός βλέποντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο, δέχτηκε να υπάρξουν δύο διαφορετικές συναντήσεις. Η πρώτη με τους λεγόμενους «σκληρούς» και η δεύτερη με τους εκπροσώπους που ζητούν διάλογο εδώ και καιρό».

«Γιατί να μπει κάποιος στη ρύθμιση της ΔΕΗ μετά από ένα χρόνο;»

Στη διάρκεια της εκπομπής, παρέμβαση έκανε και ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου αγροτών, ο οποίος απήυθηνε στον υπουργό ερώτημα σε σχέση με το τιμολόγιο της ΔΕΗ.

«Στη ΔΕΗ, αν κάποιος μπει σε ρύθμιση, μετά από ένα χρόνο θα μπορεί να μπει στο αγροτικό τιμολόγιο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε να ισχύει από τη στιγμή που υποβάλλει την αίτηση και πληρώνει την πρώτη δόση; Δεν μπορεί να υπαχθεί στο αγροτικό τιμολόγιο μετά από δύο μέρες, έναν μήνα; Ο ένας χρόνος είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο κ. Αλειφτήρας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι σήμερα, από τις 12 το μεσημέρι τα μπλόκα θα ανοίξουν τους δρόμους και θα διευκολύνουν την κυκλοφορία.

Από την πλευράς του, ο κ. Τσιάρας απάντησε: «Υπήρξε απαίτηση από τα μπλόκα να εξειδικευτούν τα μέτα. Η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να γίνει με τους ίδιους τους αγρότες. Αν καθόμασταν στο τραπέζι, ορισμένα θέματα θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική προσέγγιση. Εδώ είχαμε με την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουμε κάποιες κατευθύνσεις που θα μας βοηθούσαν περισσότερο. Έχουμε μπροστά μας ζητήματα και προκλήσεις που αφορούν τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα και πρέπει όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον αγροτικό κόσμο. Η νέα εποχή προϋποθέτει άλλα δεδομένα».

«Δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε τη Mercosur»

Όσο για τη Mercosur, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι «δεν μπορούμε να την μπλοκάρουμε», ενώ για τους ισχυρισμούς ότι οι αγρότες βγαίνουν χαμένοι από αυτή τη συμφωνία, ανέφερε: «Για να πει κανείς αν οι αγρότες είναι απόλυτα χαμένοι, θα πρέπει να γνωρίζει αν υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα της ελληνικής παραγωγής με τα προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν».

«Τα 21 ΠΟΠ προϊόντα, πλέον προστεύονται», υπογράμμισε επιπλέον και εξήγησε ότι «επελέγησαν με βάση την εμπορικότητά τους στο εξωτερικό».

Καταλήγοντας ο υπουργός σημείωσε: «Εμείς για τα δύο προϊόντα ΠΟΠ μας, φροντίσαμε να υπάρχουν ορισμένες δικλείδες. Δηλαδή, όταν υπάρχει πάνω από 5% εισαγωγή να σταματάει, όταν είναι πάνω από 5% η τιμή του εισαγόμενου προϊόντος να μπαίνουν δεσμοί. Να αισθανόμαστε ασφαλείς».

