Ευρωομάδα ΝΔ κατά ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν

Αιχμές για τη στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Αριστεράς, αναφορικά με μια σειρά μέτρων που έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, αφήνει η ευρωομάδα της ΝΔ 

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν
Τα μέτρα προστασίας των αγροτών ώστε να μην βρεθούν εκτεθειμένοι σε άνισο ανταγωνισμό, που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν έρθει προς ψήφιση η Συμφωνία για τη Mercosur, ψηφίστηκαν από ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (421 υπέρ έναντι 161 κατά), σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ευρωομάδα της ΝΔ.

Όπως επισημαίνει, υπέρ ψήφισαν όλες οι πολιτικές ομάδες (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές) εκτός από την Αριστερά και τους Πατριώτες (η παράταξη των Λεπέν-Ορμπαν που ψήφισαν κατά).

Καυτηριάζοντας τη σύμπλευση της Αριστεράς με τους Πατριώτες, παρατήρησε πως κόπτεται κατά τα λοιπά για την άνοδο της ακροδεξιάς αλλά ψηφίζουν μαζί.

Σε ό,τι αφορά τους Ελληνες ευρωβουλευτές, υπέρ των μέτρων προστασίας ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. Οι υπόλοιποι ψήφισαν κατά για καθαρά λαϊκίστικους αντιπολιτευτικούς λόγους στο εσωτερικό, τονίζουν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

Επικρίνοντας τη στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, κάνουν λόγο για λαϊκισμό και υποκρισία, ενώ παρατηρούν πως είναι οι μόνοι από την ομάδα των Σοσιαλιστών που δεν ψήφισαν. Μάλιστα, διερωτώνται: οι συνάδελφοί τους από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, χώρες με ισχυρή αγροτική παραγωγή που είναι πιο εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό, δεν ενδιαφέρονται για τους αγρότες και οι μόνοι που ενδιαφέρονται είναι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ;

Συνεχίζοντας την επίθεσή τους στους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν πως αντί να απολογηθούν επειδή κόντρα στην πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών δεν ψήφισαν τα μέτρα προστασίας, ζητούν και τα ρέστα και διακινούν μάλιστα και λίστες προσώπων, παραπληροφορώντας για το τι ψηφίστηκε.

Αναφερόμενοι στη στάση της ΝΔ, υπογράμμισαν ότι πορεύονται υπεύθυνα, υπερασπιζόμενοι στην πράξη και με έργα τα συμφέροντα των αγροτών.

Περαιτέρω, υπενθυμίζουν τα μέτρα που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :

• Υποχρέωση αμοιβαιότητας, που σημαίνει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά, υγειονομικά και φυτό-υγειονομικά πρότυπα προκειμένου να εισαχθούν στην Ε.Ε. Ήδη η Ε.Ε. προχωράει σε πλήρη αναμόρφωση των Τελωνείων ώστε να γίνεται πιο αυστηρός έλεγχος για το τι εισάγεται στην Ευρώπη. • Ψηφίστηκε ισχυρή νομική προστασία όλων των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη, στον οποίο περιλαμβάνονται 21 ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα. Κρασιά όπως Σαντορίνη, Νεμέα, Νάουσα και αποστάγματα (Ούζο, Τσίπουρο) παύουν να είναι «γενικές ονομασίες» και αποκτούν νομική θωράκιση.

• ⁠Η Συμφωνία προβλέπει τη μείωση ή κατάργηση των υψηλών δασμών σε προϊόντα που πλέον γίνονται πιο ανταγωνιστικά σε μεγάλες αγορές

• Υπάρχει κατάλογος 14 ευαίσθητων για την Ε.Ε. προϊόντων αγροδιατροφικών προϊόντων (εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, τυριά, ακτινίδια, ροδάκινα, αυγά, κρέας, ρύζι, μέλι μεταξύ αυτών) στα οποία προβλέπεται ειδική προστασία.

Τέλος, η ευρωομάδα της ΝΔ καθησυχάζει πως οι παραγωγοί θα προστατεύονται από αθέμιτο ανταγωνισμό, διαταραχές της αγοράς και αιφνίδιες αυξήσεις των εισαγωγών, μέσω ποσοστώσεων και ελέγχων. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει, προβλέπονται μηχανισμοί διασφάλισης, εάν διαπιστωθεί αύξηση του όγκου των εισαγωγών άνω του 5% ετησίως ή μείωση άνω του 5% ετησίως της μέσης τιμής εισαγωγής ενός δεδομένου προϊόντος: τέτοιοι μηχανισμοί είναι η επαναφορά των δασμών και ο περιορισμός ή η αναστολή των εισαγωγών.

