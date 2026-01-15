Άννα Παπαθανασίου: «Νέος αγρότης; Με τίποτα, να μην σπαταλήσουν ούτε ευρώ»

Η Άννα Παπαθανασίου, η αγρότισσα που μεταξύ άλλων εκπροσώπησε τα μπλόκα στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου μιλά για τη ζωή της, για τα προβλήματα του κλάδου και προτρέπει τους νέους να ασχοληθούν με άλλες δουλειές κι όχι με τον πρωτογενή τομέα, εκφράζοντας το παράπονό της για την αντιμετώπιση του χώρου

Η Αναστασία Παπαθανασίου

Η Αναστασία Παπαθανασίου, η αγρότισσα που εκπροσώπησε τους συναδέλφους της, μεταξύ άλλων, στη σύσκεψη μεταξύ του αγροτικού κόσμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μίλησε στο Newsbomb.gr κι εξέφρασε την πικρία της για τη γενικότερη αντιμετώπιση του πρωτογενούς τομέα.

Η κυρία Παπαθανασίου, ούσα αγρότισσα της νέας γενιάς, έχοντας σπουδάσει και πάνω στο αντικείμενό της, στο τμήμα φυτικής παραγωγής στη Λάρισα, μιλά για την ενασχόλησή της με τον πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο η ίδια, όσο κι ο κλάδος της. Παράλληλα, είναι απαισιόδοξη για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα κι αποτρέπει νέους να ασχοληθούν με τη γη. «Μην σπαταλήσετε ούτε ευρώ» λέει χαρακτηριστικά...

Η 33χρονη αγρότισσα, η οποία είναι και μητέρα ενός βρέφους, έχει αφήσει το τελευταίο διάστημα τα χωράφια, τρέχοντας περισσότερο για τη... χαρτούρα της οικογενειακής επιχείρησης, μέχρι να επανέλθει ξανά στη γη, την οποία παρά τις αντιξοότητες, την αγαπά και δεν σκέφτεται να την παρατήσει.

«Πήγα σπούδασα στη Λάρισα κι επέστρεψα στον τόπο μου (σ.σ.: Μικροθήβες) για να συνεχίσω να εργάζομαι στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Απ’ όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν στα χωράφια» λέει η κυρία Παπαθανασίου, η οποία ξεκίνησε να ασχολείται ενεργά από το 2019 κι έκτοτε πασχίζει για να βιώσει -μάταια όπως τονίζει- μια κανονικότητα το τελευταίο διάστημα.

«Χάθηκε η βεβαιότητα που είχαμε όταν ξεκινήσαμε»

«Όλοι οι νέοι είναι μετανιωμένοι, που χάθηκε η βεβαιότητα που είχαμε όταν ξεκινήσαμε στον χώρο. Θα πάμε πιο συντηρητικά αναγκαστικά» λέει, καθώς χάθηκε ο ενθουσιασμός του ξεκινκήματος».

Τροχοπέδη αποτέλεσε η παθογένεια των προηγούμενων ετών, με τα γνωστά προβλήματα του αγροτικού κόσμου, για τα οποία βρίσκονται σήμερα στον δρόμο. «Δεν "έτρεξαν" σωστά τα προγράμματα, δεν πήγε καλά το σχέδιο βελτίωσης. Τα αναπτυξιακά προγράμματα (σ.σ.: για αγορά εξοπλισμού, θερμοκήπια, νέες καλλιέργειες) δεν λειτούργησαν σωστά. Τώρα κανείς δεν ρισκάρει για νέες καλλιέργειες με αυτά τα δεδομένα» τονίζει.

Η ίδια και η οικογένειά της πάντως, εσχάτως ασχολήθηκε και με την παραγωγή ρίγανης, παρά το ρίσκο όπως τονίζει, καθώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα στηριχθεί επαρκώς η νέα καλλιέργεια κι αν θα ευοδωθούν οι κόποι, καθώς χρειάζεται δουλειά ετών για να αποφέρει «καρπούς» ένα τέτοιο εγχείρημα. Εξάλλου, η κυρία Παπαθανασίου καλλιεργεί βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι κι ελαιοκράμβη.

Νέος αγρότης; Με τίποτα...

Κληθείσα να σχολιάσει αν θα προέτρεπε κάποιον νέο να ασχοληθεί με τη γη, η κυρία Παπαθανασίου ήταν απόλυτη. «Με τίποτα... Μην ασχοληθεί κανείς, να μην σπαταλήσει ούτε ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, έρχονται απ' έξω προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, και θεωρώ ότι με την συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα διογκωθεί, καθώς ήδη εισάγουμε προϊόντα κακής ποιότητας και οι έλεγχοι είναι ελλιπείς.

Εγώ θα συνεχίσω γιατί έχω γη, έχω την οικογενειακή επιχείρηση από πίσω. Δεν έφυγα από τον χώρο, αν και το σκέφτηκα τα προηγούμενα χρόνια. Συνάδελφοι (σ.σ. γεωπόνοι) έχουν βρει τον... δρόμο τους, εγώ απέρριψα πρόταση που είχα για να μείνω στα χωράφια και κάνω δεύτερες σκέψεις μήπως τελικά έκανα λάθος...

Το παράπονό της...

Ο τόνος της φωνής της, άλλαξε όταν μιλούσε για την κατάσταση που βιώνει τα τελευταία χρόνια. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παρατήσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν περίμενα ότι θα παρατούσαν τον πρωτογενή τομέα. Δεν γίνεται να πηγαίνει ο αγρότης τόσο χάλια και να μην του δίνουν σημασία. Πώς θα φάει ο κόσμος; Τρώμε ξένα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και δεν στηρίζεται ο Έλληνας αγρότης» είπε εμφανώς χολωμένη η κυρία Παπαθανασίου.

«Ευτυχώς έπεσαν οι τόνοι, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε τα λάθη που έγιναν»

Για το μέλλον των κινητοποιήσεων τόνισε ότι «ευτυχώς πέσανε οι τόνοι, θα πάνε και τα άλλα μπλόκα να μιλήσουν κι ελπίζω να βρεθεί μια λύση», είπε χαρακτηριστικά κι ακολούθως αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στη συνάντηση στο Μαξίμου, που παρέστη και η ίδια. «Επισημάναμε στον πρωθυπουργό ότι η κατάσταση αυτή διαιωνιζόταν τα τελευταία τρία χρόνια. Το παραδέχθηκε ότι δεν δόθηκαν με σωστό τρόπο τα βοηθήματα, τα πήραν άνθρωποι που δεν έπρεπε να τα πάρουν. Θα μπορούσε να είχε γίνει αναθεώρηση τον Μάιο, όμως δεν έγινε και χάθηκε κι αυτή η προθεσμία. Ελπίζουμε να μην χαθεί η νέα ΚΑΠ και να γίνει σωστά η αναδιανομή τα επόμενα χρόνια».

