Επίσκεψη Μητσοτάκη στον «Ερυθρό Σταυρό»: Ξεναγήθηκε στα ανακαινισμένα ΤΕΠ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε το μεσημέρι επίσκεψη στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός».

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου, Αναστάσιο Καρανδρέα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των ΤΕΠ, οι οποίες αναβαθμίζονται με χρηματοδότηση που προέρχεται αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως έγινε γνωστό, έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση του έργου, στο πλαίσιο της οποίας ανακαινίστηκαν 800 τετραγωνικά μέτρα και εγκαταστάθηκε σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, με τα ΤΕΠ να λειτουργούν ήδη κανονικά. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χώρους διαλογής και αναζωογόνησης ασθενών, εξεταστήρια, εξειδικευμένα ιατρεία –όπως οφθαλμολογικό και ΩΡΛ– καθώς και χώρους για το ΕΚΑΒ, τους τραυματιοφορείς, τη γραμματεία υποδοχής και το νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Β’ φάσης, που αφορούν επιφάνεια 700 τ.μ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2026.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός είχε συζητήσεις με γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και με ασθενείς, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα που προωθούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των συνθηκών εργασίας.

