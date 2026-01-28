Ο Νιλ Γιανγκ προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

Ο Καναδοαμερικανός ροκ σταρ Νιλ Γιανγκ προσφέρει στους κατοίκους της Γροιλανδίας δωρεάν πρόσβαση στη μουσική του για ένα χρόνο, σε αυτό που ελπίζει ότι θα «μειώσει μέρος του αδικαιολόγητου άγχους και των απειλών» που δέχονται από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει το έδαφος της Δανίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, αν και πρόσφατα απέρριψε τα σχόλιά του, λέγοντας ότι επιδιώκει «άμεσες διαπραγματεύσεις» και επιμένοντας ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία».

Ο Γιανγκ είναι γνωστός για τις πολιτικές του διαμαρτυρίες και εδώ και καιρό είναι σφοδρός επικριτής του Τραμπ. Ανακοίνωσε την προσφορά «ειρήνης και αγάπης» στην ιστοσελίδα του, όπου πρόσθεσε ότι ελπίζει «και άλλοι οργανισμοί να ακολουθήσουν το πνεύμα του παραδείγματός μας». Στη δήλωσή του, με την υπογραφή «αγάπη για τη Γη», ο Γιανγκ αναφέρεται στην κυβέρνηση Τραμπ ως «την αντιδημοφιλή και, ελπίζουμε, προσωρινή κυβέρνησή μας».

Η πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο του Γιανγκ ξεκινά συνήθως από περίπου 25 δολάρια , ανάλογα με το πακέτο συνδρομής. Για να εξασφαλίσει κανείς δωρεάν πρόσβαση, θα απαιτηθεί ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που είναι εγγεγραμμένος στη Γροιλανδία για επαλήθευση. Το 2020, ο Γιανγκ κινήθηκε νομικά για να προσπαθήσει να εμποδίσει τον πρόεδρο να χρησιμοποιεί τη μουσική του σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Γιανγκ έγραψε στην ιστοσελίδα του: «Ξυπνήστε άνθρωποι! Σήμερα οι ΗΠΑ είναι μια καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφει την Αμερική σιγά σιγά με το επιτελείο του. Μας έχει διχάσει».

Ο Γιανγκ έχει επίσης καλέσει τους ανθρώπους να μποϊκοτάρουν την Amazon λόγω των δωρεών του ιδιοκτήτη Τζεφ Μπέζος στην εκστρατεία Τραμπ και στην υποστήριξη της κυβέρνησης. Το 2024, ο Γιανγκ τερμάτισε το διετές μποϊκοτάζ του γίγαντα streaming Spotify , το οποίο είχε ξεκινήσει σε αντίθεση με την πλατφόρμα που μεταδίδει το podcast του Τζο Ρόγκαν.

Το 2022, είπε στο Spotify να αφαιρέσει επιτυχίες όπως τα Harvest Moon και Heart of Gold, παραπονούμενος ότι ο Ρόγκαν διέδιδε παραπληροφόρη στην υπηρεσία streaming. Άλλοι καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Joni Mitchell και India Arie, αφαίρεσαν επίσης τα τραγούδια τους σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει τότε ότι η επιστροφή του δεν αντικατόπτριζε μια μεταστροφή της στάσης του, αλλά ότι η απόφαση ελήφθη αφότου ο Ρόγκαν υπέγραψε μια συμφωνία ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων για να κάνει το podcast του διαθέσιμο σε πολλές πλατφόρμες, αντί να παραμείνει αποκλειστικό στο Spotify. Ο Νιλ Γιανγκ γεννήθηκε στον Καναδά, αλλά αργότερα μετακόμισε στις ΗΠΑ και έχει διπλή υπηκοότητα.