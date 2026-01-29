Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο του Νουούκ - Βίντεο
Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο σταμάτησαν τον δράστη προτού προλάβει να υψώσει τη σημαία έξω από το πολιτιστικό κέντρο Kutuaq
Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο -και προκλητικό- περιστατικό έγιναν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νουούκ, όταν ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία σε στύλο έξω από το πολιτιστικό κέντρο Kutuaq, στο κέντρο της πόλης.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (28/01), όπως επιβεβαίωσε η γροιλανδική αστυνομία στο TV 2 της Δανίας.
Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά την υπόθεση, ενώ όλα εξελίχθηκαν ειρηνικά, καθώς οι παρευρισκόμενοι στο σημείο σταμάτησαν τον δράστη πριν προλάβει να υψώσει τη σημαία.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά τη λήξη του περιστατικού.
Οι περίπου 56.000 κάτοικοι του αυτόνομου νησιού του βασιλείου της Δανίας βρέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό ασφυκτική πίεση από την Ουάσινγκτον για να γίνουν μέρος των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο», αρνούμενος να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, και απειλώντας τις χώρες της Ευρώπης με δασμούς, προτού υποχωρήσει.