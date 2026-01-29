Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο του Νουούκ - Βίντεο

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο -και προκλητικό- περιστατικό έγιναν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νουούκ, όταν ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία σε στύλο έξω από το πολιτιστικό κέντρο Kutuaq, στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (28/01), όπως επιβεβαίωσε η γροιλανδική αστυνομία στο TV 2 της Δανίας.

People have been sent or gone to Greenland to fuck with them.



They tried to raise a US flag outside their culture centre but were stopped.



This behavior is just embarrassing and if you’re American you should oppose this. pic.twitter.com/3JEV2c963L — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 28, 2026

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά την υπόθεση, ενώ όλα εξελίχθηκαν ειρηνικά, καθώς οι παρευρισκόμενοι στο σημείο σταμάτησαν τον δράστη πριν προλάβει να υψώσει τη σημαία.

Fik denne her af en ven i Grønland. Der florerer en snapchat-video i Nuuk hvor et par amerikanere prøver at hejse det amerikanske flag lige uden for kulturhusets Katuaq, på katuaqs flagstang ? pic.twitter.com/o2fCqE9z7F — Frederik Dirks Gottlieb (@frederikdirks) January 28, 2026

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά τη λήξη του περιστατικού.

Το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται στο κεντρικό Νουούκ, έξω από το πολιτιστικό κέντρο της γροιλανδικής πρωτεύουσας. Google Street View

Οι περίπου 56.000 κάτοικοι του αυτόνομου νησιού του βασιλείου της Δανίας βρέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό ασφυκτική πίεση από την Ουάσινγκτον για να γίνουν μέρος των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο», αρνούμενος να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, και απειλώντας τις χώρες της Ευρώπης με δασμούς, προτού υποχωρήσει.