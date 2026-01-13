Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία

Μια απροσδόκητη και πολύ προσωπική τροπή φαίνεται πως παίρνει η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς πλέον η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το σενάριο το κορίτσι να «πέταξε» για τη Γερμανία για να βρει τον ετεροθαλή αδελφό της, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει!

Την πληροφορία αυτή έδωσε στις Αρχές συμμαθήτρια το κοριτσιού, το οποίο αποκάλυψε πως η Λόρα του εκμυστηρεύτηκε πως έχει έναν ετεροθαλή αδελφό και θέλει να τον συναντήσει.

Μάλιστα, το σενάριο αυτό φαίνεται ολοένα και περισσότερο ως το πλέον πιθανό ενώ στο μικροσκόπιο παραμένει ο άνδρας με τον οποίο συναντήθηκε η Λόρα πριν εξαφανιστεί και με τον οποίο φαίνεται αν είχε κάποιου είδους δοσοληψία, πιθανό δε, να την προμήθευσε και με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει αλλιώς.

Αυτό, ωστόσο, που προκαλεί εντύπωση στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε το κορίτσι καθ'όλη τη διάρκεια του σχεδίου του.

Τόσο η πώληση κοσμημάτων σε ενεχυροδανειστήριο αλλά και η αγορά κινητού από συμμαθητή της, ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί, δείχνουν πως η 16χρονη είχε λάβει οδηγίες από κάποιο μεγαλύτερο ηλιακά άτομο, με το σχέδιο να έχει εντυπωσιακή ακρίβεια ως προς τις κινήσεις.

Πλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί η Λόρα να έχει προλάβει να φύγει από την Ελλάδα, καθώς τα ίχνη της χάνονται στου Ζωγράφου, εκεί όπου την άφησε ο οδηγός ταξί που πήρε από το Ρίο και την μετέφερε στην Αθήνα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η 16χρονη είχε αναπτύξει διαδικτυακά αρκετές γνωριμίες οι οποίες και έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης