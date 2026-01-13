Εξαφάνιση Λόρας: Τα δύο σενάρια για την τύχη της 16χρονης που αγνοούμενης από την Πάτρα

Η 16χρονη Λόρα εξακολουθεί να αγνοείται μετά την εξαφάνισή της στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι αρχές εξετάζουν κάθε μαρτυρία και νέο στοιχείο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πληροφορία ότι η νεαρή μεταφέρθηκε με ταξί στην Αθήνα.

Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των Αρχών υπάρχουν δύο σενάρια:

-Είτε το κορίτσι να άφησε πίσω της τη ζωή στην Ελλάδα, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, όπως αναφέρουν και φίλες του κοριτσιού, και έφυγε.

-Ή έχει πέσει θύμα διαδικτυακής γνωριμίας με άγνωστους σκοπούς, και εδώ μπαίνει στο κάδρο ο άνδρας που φαίνεται από κάμερα ασφαλείας να μιλά με τη Λόρα, έχοντας μαζί του ένα άλλο ανήλικο κορίτσι. Έτσι εξετάζεται αν είναι θύμα «ψαρέματος», δηλαδή ο εν λόγω άνδρας να χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» το άλλο κορίτσι για να πλησιάσει τη Λόρα.

Η Λόρα και η οικογένειά της είχαν μετακομίσει από τη Γερμανία στην Πάτρα πριν από τρία χρόνια, μια μετάβαση που φαίνεται να δυσκόλεψε την 16χρονη. Φίλη της, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετώπιζε, κυρίως λόγω της γλώσσας και της κοινωνικής ένταξης.

Η Λόρα είχε πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα και καλλυντικά, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον λόγο, απαντώντας πως απλώς δεν τα ήθελε πια.

Εστιάζονται οι έρευνες στην περιοχή του Ζωγράφου

Οι Αστυνομικές Αρχές της Πάτρας ερευνούν πληροφορίες που θέλουν τη Λόρα να σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου διαμένει ο αδελφός της.

Ο οδηγός του ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν σιωπηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και φαινόταν να βάφεται, δίνοντας την εντύπωση μεγαλύτερης ηλικίας. Την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου πλέον επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Παρά το γεγονός ότι η Λόρα είχε μαζί της το διαβατήριο, ο πατέρας της επιβεβαιώνει πως δεν έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στο εξωτερικό. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να της έχουν δοθεί πλαστά έγγραφα από άγνωστο άνδρα. Επιπλέον, η 16χρονη έχει διαγράψει όλους τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει αλλάξει τον αριθμό τηλεφώνου της, προσπαθώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος επικοινωνίας.

Οικογενειακή πίεση και οι επόμενες κινήσεις

Πηγές αναφέρουν ότι η Λόρα ένιωθε πιεσμένη από το αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον, ειδικά από τον πατέρα της.

Οι γονείς της έχουν απευθύνει έκκληση προς το κορίτσι να επικοινωνήσει μαζί τους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν της κρατούν κακία και επιθυμούν μόνο την ασφαλή επιστροφή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδηλώνουν τη θέση της, ενώ ερευνάται αν κάποιος την καθοδήγησε στην εξαφάνισή της, καθώς το σχέδιο της διαφυγής φαίνεται περίπλοκο για ένα 16χρονο κορίτσι να το έχει οργανώσει μόνο του.

Διαβάστε επίσης