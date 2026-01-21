Παρατείνεται το Amber Alert με εισαγγελική εντολή για την 16χρονη Λόρα

Το θρίλερ με την 16χρονη Λόρα που παραμένει άφαντο για 14η ημέρα. Η μαρτυρία μίας Ελληνίδας που ισχυρίζεται ότι είδε την 16χρονη Λόρα σε σταθμό του Βερολίνου στις 13 Ιανουαρίου στις 11:15 το πρωί, φέρνει νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης.

Η γυναίκα έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, δίνοντας λεπτομερή περιγραφή της κοπέλας που αντίκρισε: «Πρόσεξα τα μάτια της. Φορούσε μαύρα ρούχα. Είχα μείνει στα παπούτσια της κοπέλας ότι είναι με λευκή ρίγα. Αυτό που μου προξένησε να γυρίσω το κεφάλι μου ήταν ότι μιλούσε στο κινητό και μιλούσε αρκετά δυνατά».

Οι γερμανικές Αρχές μετέβησαν στον σταθμό και ζήτησαν το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, δεν εντοπίστηκε κάποιο κορίτσι με τα χαρακτηριστικά της Λόρας να αποβιβάζεται από τον προαστιακό.

Παράλληλα, η μητέρα της ανήλικης ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς αν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με την κόρη τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που άρνησε κατηγορηματικά: «Δεν ισχύει. Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Την προηγούμενη Πέμπτη ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε σε ξενοδοχείο στου Ζωγράφου. Η Λόρα παραμένει άφαντη».

Οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές είναι πολλές και συχνά αντικρουόμενες, ωστόσο όλες συγκλίνουν σε ένα στοιχείο: η Λόρα ήταν ένα ιδιαίτερα κλειστό κορίτσι, που δυσκολευόταν να προσαρμοστεί μετά τη μετακόμιση από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

Οι γονείς της την είχαν εγγράψει σε δημόσιο σχολείο της περιοχής, με αποτέλεσμα η 16χρονη να κλείνεται ακόμα περισσότερο στον εαυτό της.

Οι γονείς της παραδέχονται ότι ήταν αρκετά αυστηροί, όχι όμως σε βαθμό που να την ωθήσει να φύγει από το σπίτι, κάτι που επιβεβαιώνει και οικογενειακός φίλος στο Mega:

«Εμάς τον τελευταίο καιρό μας έστελνε μηνύματα να βγούμε και όλα αυτά. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε αλλά ήμασταν εγώ και μία άλλη φίλη μου από το σχολείο οι μόνες που είχαμε ψιλοκρατήσει επαφή μαζί της. Αλλά μας το έλεγε συνέχεια, να βγαίνουμε και τέτοια».

«Εγώ το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα, όταν βρεθήκαμε, του λέω "είχατε τσακωθεί; Έγινε κάτι;". Μου λέει ‘όχι, πήγαμε διακοπές όλοι μαζί και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν έγινε τίποτα απολύτως’. Θεωρώ ότι η Λόρα έχει κάποια μορφή στεναχώριας και ότι χρειάζεται βοήθεια».

Με εισαγγελική εντολή δόθηκε παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο 24ωρα, ενώ οι έρευνες πλέον επεκτείνονται σε Ελλάδα, Γερμανία και Ουκρανία.

