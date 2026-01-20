Χρυσοχοΐδης: Καμία αστυνομική επέμβαση εδώ και 50 ημέρες – Τι είπε για τρακτέρ, Καρυστιανού και Λόρα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έθεσε στο επίκεντρο το πρόβλημα της έντονης συμφόρησης στις φυλακές και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για την ασφάλεια, μετά τη δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως τόνισε, οι ολοένα και δυσμενέστερες συνθήκες κράτησης επιβαρύνουν περαιτέρω τη λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και οξύνουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων, κυρίως σε επίπεδο υποδομών.

Επτά νέες φυλακές - Στόχος η αποσυμφόρηση

Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του ACTION 24, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι δρομολογείται η κατασκευή επτά νέων φυλακών. Όπως εξήγησε, στόχος είναι αφενός η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και αφετέρου η αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, μέσα από την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων καταστημάτων κράτησης.

Αγροτικές κινητοποιήσεις και «δημοκρατικός συμβιβασμός»

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, απέφυγε να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για τις ενέργειες της κυβέρνησης και της αστυνομίας σε περίπτωση έντασης. Αντίθετα, υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης. «Στη δημοκρατία υπάρχει η έννοια του συμβιβασμού. Καμία κοινωνική ομάδα δεν παίρνει όλα όσα διεκδικεί. Ένα μέρος ικανοποιείται, ένα μέρος όχι. Αλίμονο αν υπήρχε η δυνατότητα να ικανοποιηθούν όλα, γιατί αυτό θα γινόταν εις βάρος κάποιας άλλης κοινωνικής ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, σημείωσε ότι «πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός και έξοδος», προσθέτοντας πως «αυτό που γίνεται είναι κατάχρηση, υπέρβαση και τελικώς αδιέξοδο». Όπως είπε, «ελπίζω γρήγορα να φτάσουμε στην έξοδο μέσα από τον συμβιβασμό. Θα δούμε όμως τι θα αποφασιστεί».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο της αστυνομίας, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προαναγγείλει ενέργειες, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κατασταλτική δράση. «Επί 50 ημέρες η αστυνομία δεν έχει παρέμβει πουθενά. Δεν έχει ασκήσει ούτε τη νόμιμη βία. Δεν έχει γίνει καμία επιχείρηση απομάκρυνσης», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έγινε «μεγάλη προσπάθεια, μετά από συνεννόηση», ώστε να χρησιμοποιούνται οι παράδρομοι, ωστόσο έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη ζημιά στα τελωνεία», τα οποία –όπως είπε– παρέμεναν καθημερινά κλειστά για πολλές ώρες. Τόνισε ότι πολλές επιχειρήσεις, αλλά και η τροφοδοσία της χώρας, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό που έγινε επί 45 ημέρες στα τελωνεία της χώρας. Ούτε στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, που έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέψαμε να υπάρξουν καταλήψεις. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για να μην κάνουμε όμως υποθετική συζήτηση, ας αφήσουμε να ληφθούν οι αποφάσεις και βλέπουμε μετά», ανέφερε.

Σχόλιο για Καρυστιανού

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο «κόμμα Καρυστιανού», ο υπουργός είπε με νόημα ότι «δεν κρατά για πολύ το να αξιοποιείς τον θυμό των ανθρώπων».

Όλα ανοιχτά για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.