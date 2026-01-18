Χρυσοχοΐδης: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας

Σε αρκετά συγκινησιακό κλίμα, ο κ. Χρυσοχοΐδης  μίλησε για το πλήγμα που κατάφερε η τρομοκρατία

Χρυσοχοΐδης: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας
Ομιλία απηύθυνε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας, που τελέστηκε στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αθηνών, στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Θύματα της Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν», παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

«Υπόσχεσή μας λοιπόν, εδώ, σήμερα, για μια ακόμη φορά, είναι ότι θα κρατήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας ζωντανή, θα διατηρήσουμε τα διδάγματα αυτά στην καθημερινή μας άσκηση της πολιτικής, στην καθημερινή μας δουλειά για να κάνουμε τη Δημοκρατία μας καλύτερη, να τη θωρακίσουμε περισσότερο, να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές και να είμαστε δίπλα σε κάθε αδύναμο και σε κάθε θύμα», τόνισε ο υπουργός.

Σε αρκετά συγκινησιακό κλίμα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εκπροσωπούσε στην εκδήλωση τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για το πλήγμα που κατάφερε η τρομοκρατία, σημειώνοντας πως μια σημαντική αθέατη πτυχή ήταν η σιωπή μέσα στην οποία ζούσαν οι συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας.

«Η αιώνια σιωπή, οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν, δεν είχαν διανοηθεί να εκφράσουν τον πόνο τους. Ο πόνος αυτός ήταν πολλαπλός εξαιτίας και της σιωπής. Έτσι, μέρα με τη μέρα, δεκαετία με δεκαετία, συσσωρεύτηκε τόσος πολύς ανθρώπινος πόνος, τόσο πολλή σιωπή, που πραγματικά ντρόπιαζε τη Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, επίσης, ότι η Πολιτεία έχει κάνει πολλά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν και άλλα, καθώς, όπως χαρακτηριστικά είπε, «ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιοι ανόητοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν βία και αφαιρούν ανθρώπινες ζωές».

«Το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή για να υπηρετούμε κάθε μέρα τον στόχο, που είναι ο πόλεμος ενάντια στη βία, ενάντια σε όλα εκείνα τα φαινόμενα που μολύνουν, νοθεύουν τη Δημοκρατία μας και απειλούν την ανθρώπινη ζωή», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί της κυβέρνησης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι πρεσβειών.

