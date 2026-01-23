Φως στο Τούνελ: Η μητέρα της 16χρονης Λόρα σπάει την σιωπή της
Aποκαλυπτικά στοιχεία για δύο συγκλονιστικά μυστήρια στην εκπομπή Φως στο Τούνελ
Τι αποκαλύπτει στο «Φως στο Τούνελ» η μητέρα της Λόρα για όσα προηγήθηκαν πριν χαθούν τα ίχνη του παιδιού της
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει απόψε στις 23:20 στο MEGA, φέρνοντας στο προσκήνιο πολύκροτες υποθέσεις που ζητούν απαντήσεις.
Ανάμεσά τους, νέα, σημαντικά στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.
- Η μητέρα της σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της.
- Τι λέει για όσα προηγήθηκαν πριν χαθούν τα ίχνη του παιδιού της;
- H δραματική έκκληση στους τηλεθεατές του «Τούνελ»…
- Το μήνυμα που στέλνει στη Λόρα συγκλονίζει.
H δημοσιογράφος θα ασχοληθεί με την Κρήτη και με τις νέες έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό.
