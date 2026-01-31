Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε εκπαιδευτικός για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης μαθήτριας στη Θεσσαλονίκη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της κατάχρησης ανηλίκου.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με αυτήν, ο τότε 53χρονος και σήμερα 56χρονος δάσκαλος φέρεται να θώπευσε και να φίλησε 10χρονη μαθήτριά του κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μετά την καταγγελία, ο εκπαιδευτικός είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ύστερα από διαδοχικές αναβολές, η υπόθεση εκδικάστηκε τελικά στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδόθηκαν.