Αγρίνιο: Άνδρας μπήκε στο γραφείο του δημάρχου, του επιτέθηκε και δάγκωσε υπαλληλο
Ο δράστης ήταν σε κατάσταση αμόκ
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Δημαρχείο Αγρινίου, όταν άνδρας απείλησε και επιτέθηκε στον δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου και δάγκωσε υπάλληλο.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας κατάφερε να μπει στο γραφείο του Δημάρχου ενώ προηγουμένως χτυπούσε με δύναμη και θυμό τις πόρτες στα γραφεία των υπαλλήλων που βρίσκονται στον ίδιο όροφο.
Ο δήμαρχος αλλά και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν ωστόσο ο άνδρας ήταν σε κατάσταση αμόκ. Μάλιστα ο άνδρας φέρεται να κατάφερε και δαγκωματιά σε υπάλληλο.
Η Αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
