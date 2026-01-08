Μπλόκα αγροτών: Προσωρινός αποκλεισμός της αερογέφυρας Θηβών-Μουρικίου

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Κινητοποίηση αγροτών σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Μολικό της αερογέφυρας Μουρικίου, στη Θήβα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, περίπου στις 15:30 αγρότες της περιοχής προχώρησαν σε προσωρινό αποκλεισμό της αερογέφυρας Θηβών-Μουρικίου, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας.

Ο αποκλεισμός διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διακοπεί προσωρινά. Στο σημείο βρισκόταν αστυνομική δύναμη, η οποία παρακολουθούσε την κινητοποίηση και φρόντιζε για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Γύρω στις 16:00 οι αγρότες αποχώρησαν ειρηνικά, ανοίγοντας εκ νέου τον δρόμο, χωρίς να σημειωθούν εντάσεις ή άλλα προβλήματα. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη αντίδρασης των αγροτών για ζητήματα που τους απασχολούν, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο αργότερα.