Νέα Μάκρη: Πτώση δέντρου στην περιοχή Άγιος Πέτρος - Καθ’ οδόν η Πυροσβεστική
Δέντρο έπεσε στον δρόμο από Νέα Μάκρη προς Άγιο Πέτρο προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Στο σημείο κατευθύνεται όχημα της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή του.
Πρόβλημα στην κυκλοφορία καταγράφεται στη Νέα Μάκρη Αττικής, στον δρόμο που οδηγεί προς τον Άγιο Πέτρο, όπου έχει πέσει δέντρο στο ύψος της περιοχής «Δύο Πέταλα».
Το περιστατικό έχει προκαλέσει δυσχέρεια στη διέλευση των οχημάτων, ενώ στο σημείο κατευθύνεται όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
