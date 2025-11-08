Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρία της επεκτείνεται στο Ισραήλ

Η Κιμ Καρντάσιαν με την εταιρεία της SKIMS αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπήκε επίσημα στην «ισραηλινή» αγορά, οριστικοποιώντας μια αποκλειστική συνεργασία με τον premium λιανοπωλητή Irani Corp.

Η συμφωνία θέλει το άνοιγμα 10 και 15 αυτόνομων καταστημάτων SKIMS μέχρι το τέλος του 2026.

https://www.instagram.com/p/DQKF2kkD47K/

Η κίνηση επισημοποιεί τη διαθεσιμότητα της μάρκας για «ισραηλινούς» καταναλωτές, οι οποίοι στο παρελθόν βασίζονταν σε διεθνείς υπηρεσίες ναυτιλίας ή παράλληλων εισαγωγών. Τα πρώτα καταστήματα που αναμένεται να είναι περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα το καθένα, πρόκειται να ανοίξουν στις αρχές του 2026 σε τοποθεσίες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του Ramat Aviv Mall και του Big Fashion Glilot.

Ωστόσο, η ιδρύτρια Kim Kardashian αντιμετώπισε διεθνείς αντιδράσεις και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ (BDS) λόγω προσωπικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καταδικάζουν την επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και την απάντησή της στην έκκληση διαδηλωτή για μια «Ελεύθερη Παλαιστίνη» με το σχόλιο: «Είναι εντάξει. Ελευθερώστε τους πάντες».