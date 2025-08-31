Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή selfie από τη Μύκονο

Στη Μύκονο συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, περνώντας χαλαρές στιγμές στο νησί των ανέμων.

Το βράδυ του Σαββάτου (30/08), το ζευγάρι φωτογραφήθηκε παρέα με τον Λάκη Γαβαλά, ενώ η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Αντωνά ανέφερε στον αέρα της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 πως μπερδεύουν τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα με τον Αντώνη Ρέμο.

«Θα μπορούσαν να είναι αδέλφια, όχι ξαδέλφια. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές τους μπερδεύουν. Έχει τύχει περίπτωση να πάει άνθρωπος να χαιρετήσει τον Γιώργο και να του πει, “Αντώνη μου, πόσο πολύ αγαπώ τα τραγούδια σου”. Αλήθεια. Κι όμως, σας λέω αλήθεια, πολύς κόσμος.

Ο Γιώργος γελάει όταν συμβαίνει αυτό, δε λέει τίποτα. Είναι απίστευτο, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.

Είναι πολύ ταιριαστοί και έχουν και ίδια γούστα στα φαγητά. Είναι πάρα πολύ καλοφαγάδες. Είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλοί φίλοι. Δεν ήταν τυχαία η συνάντησή τους. Είναι μαζί στο Ιόνιο και περνάνε φανταστικά».

Διαβάστε επίσης