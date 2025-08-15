Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στο Παλέρμο

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, επέλεξαν το Παλέρμο της Ιταλίας για μια ρομαντική αυγουστιάτικη απόδραση.

Το ζευγάρι απόλαυσε βόλτες στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, έκανε στάσεις για αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο και απόλαυσε την αυγουστιάτικη Πανσέληνο.

Η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις μαγικές στιγμές που πέρασαν στο Παλέρμο, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Σαν παραμύθι».