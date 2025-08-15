Μαρία Αντωνά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αξίζει σεβασμό και αγάπη»

«Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια — είναι δικαίωμα», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαρία Αντωνά

Μαρία Αντωνά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αξίζει σεβασμό και αγάπη»
Την Πέμπτη 14 Αυγούστου έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή.

Η Μαρία Αντωνά έγραψε ένα μήνυμα στα Instagram Stories της, τονίζοντας την σημαντικότητα της ψυχικής υγείας.

«Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια — είναι δικαίωμα. Χρειάζεται δύναμη για να σταθείς μπροστά στον κόσμο και να πεις «δεν είμαι καλά». Αυτή τη δύναμη έδειξε ο Γιώργος Μαζωνάκης και γι’ αυτό αξίζει σεβασμό και αγάπη. Ας σταματήσουμε να κρίνουμε, κι ας αρχίσουμε να ακούμε. Ας μάθουμε να ρωτάμε «πώς είσαι;» και να περιμένουμε πραγματικά την απάντηση. Γιατί πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να κρύβεται μια μάχη που δεν βλέπουμε. Η σιωπή πληγώνει. Η κατανόηση θεραπεύει» γράφει η Μαρία Αντωνά.

