Μαρία Αντωνά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αξίζει σεβασμό και αγάπη»

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή.

Η Μαρία Αντωνά έγραψε ένα μήνυμα στα Instagram Stories της, τονίζοντας την σημαντικότητα της ψυχικής υγείας.

«Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια — είναι δικαίωμα. Χρειάζεται δύναμη για να σταθείς μπροστά στον κόσμο και να πεις «δεν είμαι καλά». Αυτή τη δύναμη έδειξε ο Γιώργος Μαζωνάκης και γι’ αυτό αξίζει σεβασμό και αγάπη. Ας σταματήσουμε να κρίνουμε, κι ας αρχίσουμε να ακούμε. Ας μάθουμε να ρωτάμε «πώς είσαι;» και να περιμένουμε πραγματικά την απάντηση. Γιατί πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να κρύβεται μια μάχη που δεν βλέπουμε. Η σιωπή πληγώνει. Η κατανόηση θεραπεύει» γράφει η Μαρία Αντωνά.