Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ερωτευμένοι στη Μύκονο - Η βόλτα τους στα Ματογιάννια - Βίντεο

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ταξίδεψαν μαζί στη Μύκονο, συνεχίζοντας τις κοινές τους διακοπές που ξεκίνησαν σε Τήνο, Κύθνο και Παλέρμο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι απαθανατίζεται να περπατά μαζί σε δημόσιο χώρο. Συγκεκριμένα, η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε να κάνουν βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σε αντίθεση με πέρυσι, που προσπαθούσαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φέτος οι δυο τους δείχνουν να ζουν πιο ελεύθερα τον έρωτά τους. Διασκέδασαν σε γνωστό bar restaurant και στη συνέχεια έκαναν τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού. Η Μαρία Αντωνά, με χαμόγελο και καλή διάθεση, χαιρέτησε μάλιστα τον Πέτρο Νάζο, με τον οποίο συνεργάζονται στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους, ο Γιώργος Λιάγκας θα συνεχίσει την παρουσίαση του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, ενώ το μέλλον της Μαρίας Αντωνά παραμένει αβέβαιο. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με το Open για δύο εκπομπές.

Διαβάστε επίσης