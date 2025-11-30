Γιώργος Λιάγκας: Ξεκίνησαν τα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον

Ο Γιώργος Λιάγκας, για μία ακόμη φορά, βρίσκεται στο επίκεντρο…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Γιώργος Λιάγκας: Ξεκίνησαν τα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον
Το πρώτο μισό της σεζόν ακόμη δεν έχει τελειώσει, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να συζητιούνται συμβόλαια παρουσιαστών που «λήγουν» το καλοκαίρι του 2026. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας εκ των τηλεαστέρων που θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τα στελέχη του ΑΝΤ1, μέσα στο νέο έτος, και ήδη τα σενάρια και η φημολογία για το τηλεοπτικό του μέλλον ξεκίνησαν.

Λάδι στη φωτιά, βέβαια, έριξε και ο ίδιος καθώς μέσα στην περασμένη εβδομάδα δήλωσε κατά τη διάρκεια του «Πρωινού»: «Εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάνω τον Ρέμο να ξανακάνει τηλεόραση. Έχω σκεφτεί κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω με τον Αντώνη τηλεοπτικά. Επειδή είμαστε αδελφικοί φίλοι, πιστεύω ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που θα δεχόταν να κάνει τηλεόραση. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι θα το κάνουμε. Είναι μια ιδέα δικιά μου, κλεμμένη από πολλά αμερικάνικα βραδινά και θα μπορούσε να ταιριάξει απόλυτα με εμένα και τον Αντώνη… Το αν θα συνεχίσω την πρωινή εκπομπή, εξαρτάται από το σε ποιο κανάλι θα κάνω το βραδινό με τον Αντώνη Ρέμο. Άμα το κάνω αλλού, δεν μπορώ να είμαι εδώ το πρωί».

Τι το ήθελε ο παρουσιαστής και οι περισσότερες εκπομπές του Σαββατοκύριακου ξεκίνησαν τις αναφορές στο μέλλον του. «Σκέψου τώρα να είσαι στέλεχος του ΑΝΤ1 κι εκεί που κάθεσαι το πρωί και πίνεις τον καφέ σου, να βλέπεις Πρωινό και να λέει ο παρουσιαστής σου ότι δεν ξέρει σε ποιο κανάλι θα είναι», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Χαμογέλα και πάλι!» του Σαββάτου.

«Δεν ξέρω αν το είπε μεταξύ σοβαρού κι αστείου αυτό με τον Αντώνη Ρέμο. Σοβαρός μου φάνηκε. Φέτος του συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1 λήγει κι είναι χρονιά ανανέωσης… Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το συζητά έντονα να γυρίσει η εκπομπή στην ώρα 09.50», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στο «Εδώ Tv» του OPEN.

Ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, θα έχει ενδιαφέρον αν θα δώσει κάποια απάντηση τη νέα εβδομάδα μέσα από το «Πρωινό». Σύμφωνα πάντως με τις δικές μας πληροφορίες, τα στελέχη του ΑΝΤ1 θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά νωρίς για να «ανοίγουν» συζητήσεις περί αλλαγής ώρας, πόσω μάλλον περί τηλεοπτικού μέλλοντος. Οι ιθύνοντες, αναγνωρίζοντας τον σκληρό ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, βάζουν θετικό πρόσημο στις μετρήσεις τηλεθέασης του «Πρωινού» μέχρι τώρα και φυσικά γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι πάντα ένας άσος στο μανίκι τους. Το προσεχές διάστημα αναμένεται το όνομά του να μας απασχολήσει έντονα, καθώς πάντα αποτελεί τηλεοπτικό πρωταγωνιστή.

