Γιώργος Λιάγκας: Πήρε τη ρεβάνς στην τηλεθέαση - Οι αλλαγές που «μαγειρεύονται» στο «Πρωινό»

Τα ραβασάκια της Nielsen, το πρωί της Τρίτης, έφεραν την πρώτη ενδιαφέρουσα ανατροπή στην πρωινή ζώνη. Ο Γιώργος Λιάγκας αποδεικνύει ότι είναι «πολύ σκληρός για να… παραδοθεί» στη μάχη της τηλεθέασης καταφέρνοντας να κερδίσει την πρώτη θέση.

Χαρακτηριστικά, τη Δευτέρα, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έκανε 14,5% στο σύνολο και 16,3% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του MEGA, καταγράφοντας 13,1% στο σύνολο και 11,9% στους τηλεθεατές 18-54. Η «Super Κατερίνα», στον ALPHA, με την Κατερίνα Καινούργιου, σημείωσε 11,5% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Το «Breakfast@STAR» βρέθηκε στο 10,1% του δυναμικού κοινού και στο 6,9% του συνόλου. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, έκαναν 9% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 7,5% στο σύνολο και 5,3% στο δυναμικό κοινό. Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 10,8% στο σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 9,5% στο σύνολο και 5% στους τηλεθεατές 18-54.

Οι αλλαγές που «μαγειρεύονται» στο «Πρωινό»

Χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, ο Σταύρος Μπαλάσκας δεν εμφανίστηκε στο στούντιο του «Πρωινού». Ο αστυνομικός αναλυτής βγαίνει από το σπίτι του, σε ζωντανή σύνδεση, κάτι που -όπως φαίνεται- θα συνεχίσει να συμβαίνει.

