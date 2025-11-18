Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν

Λίγους μήνες μετράμε στην τηλεοπτική αρένα και ακόμη λιγότερες επιτυχίες… Όμως, οι τηλεαστέρες μάς ανταμείβουν με ένδοξες κόντρες που βάζουν φωτιά στη μικρή οθόνη.

Η πιο «πολιτισμένη» περίπτωση είναι αυτή της Κατερίνας Καινούργιου και του Γρηγόρη Γκουντάρα. Οι δύο πρώην συνεργάτες και αχώριστοι φίλοι φαίνεται ότι έχουν χωρίσει τους δρόμους τους, με την παρουσιάστρια να «μπλοκάρει» τον δημοσιογράφο στο Instagram.

Όταν ο τελευταίος ρωτήθηκε από ρεπόρτερ, απάντησε: «Μπορεί να ήταν κάτι παρορμητικό. Δεν ξέρω καν τι είναι μπλοκ. Δεν έχω κάνει ποτέ μπλοκ. Δεν ξέρω τι είναι. Κάνοντας κάτι τέτοιο στα social, τι θέλει να δείξει ο άλλος; Η ζωή δεν είναι στα social, η ζωή είναι εκεί έξω, να τη χαιρόμαστε όλοι. Αν κάτι σε ενοχλεί, που για κάποιον άλλον είναι η αλήθεια του, πάρε τον ένα τηλέφωνο. Το θεωρώ έξω από εμένα όλο αυτό. Έτσι αισθάνθηκε, έτσι έκανε. Είναι έξω από εμένα», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι αποτέλεσε την αιτία του «μπλοκαρίσματος», πολλοί φανταζόμαστε ότι οι δηλώσεις της συζύγου Γκουντάρα, Ναταλί Κάκκαβα, στον αέρα του «ΕΔΩ TV» το Σαββατοκύριακο στο OPEN, ενόχλησαν την KatKen. «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου. Στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα όμως η νέα Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει», είπε η Ναταλί.

Η κόντρα Τσουρός-Λεμπιδάκης-Λιάγκας

Όταν μιλάμε για τηλεοπτική κόντρα, φέτος, τρία ονόματα έρχονται στο μυαλό μας: Τσουρός-Λεμπιδάκης-Λιάγκας.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης αποτελεί παρελθόν από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το’χουμε», στον ΣΚΑΪ, και δεν δίστασε να εξαπολύσει πυρά στο «Πρωινό» κατά του πρώην συνεργάτη του. «Κάνουμε την εκπομπή, τελειώνουμε, πάω στον Κώστα και του λέω “υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Είσαι ευχαριστημένος από μένα; Μου είπε η κ. Μαραγκουδάκη ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην εκπομπή αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε. Θες να βάλω πλάτη σε όποιες αλλαγές γίνουν να το πάμε παρέα”; Μου λέει “Χάρη μου, δεν είμαι ενήμερος, θα το δούμε. Πάμε να κάνουμε την εκπομπή μας”… Φεύγω από το ραντεβού και μετά από δύο ώρες βγαίνει το δημοσίευμα για την αποχώρησή μου», είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης στο «Πρωινό».

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας διέκοψε τη ροή του λόγου και παρατήρησε: «Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Τσουρός δεν ήξερε. Ήξερε αλλά δεν σου είπε. Άρα ο Κώστας είχε συμφωνήσει με το κανάλι ότι οι αλλαγές έχουν να κάνουν με εσένα και την Άννα Κανδύλη, ότι δεν θα είστε στην εκπομπή. Και η Μαραγκουδάκη στο πήγε γλυκά και ο Κώστας σου είπε ψέματα»…

«Εκ του αποτελέσματος εγώ στεναχωρήθηκα… Το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει με τον Κώστα είναι ότι δεν μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Εμένα δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι μεταφέροντας πολλές πηγές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα, άλλα ότι βγαίνουν από το κανάλι κι εμένα αυτό με ενόχλησε», εξομολογήθηκε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Ο Κώστας Τσουρός δεν άφησε τα παραπάνω ασχολίαστα. «Επιτρέψτε μου να καταχραστώ τον χρόνο σας. Είχα ως αρχή να μην αναφέρομαι σε πράγματα που λέγονται στο δημόσιο διάλογο μεταξύ των εκπομπών και να μην μπλεχτώ σε αυτή την τοξικότητα. Στο Πρωινό, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συνεργάτης μου, ειπώθηκαν πράγματα που ξεπερνούν τα όρια. Εξαπέλυσαν χαρακτηρισμούς λέγοντάς με ψεύτη. Επειδή πολλές φορές η σιωπή εκλαμβάνεται σαν αδυναμία, δεν είναι. Είναι σεβασμός και ευγένεια να επιλέγεις να μην απαντάς και να μην συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο! Σήμερα, όμως, όπως είπα αναγκάζομαι. Πραγματικά τα όρια ξεπεράστηκαν.

»Όλοι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει, να με λέει ψεύτη. Αυτό το έκανε ο Γιώργος Λιάγκας! Μπορεί να το μάζεψε και να κατάλαβε ότι ήταν χοντράδα. Πώς γίνεται ένας παρουσιαστής να υιοθετεί τη μία πλευρά χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη. Κανείς από την ομάδα του δεν με πήρε να με ρωτήσει. Παρόλα αυτά χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βλέπω να βγάζει μια ετυμηγορία. Βλέπω στον αέρα ότι έχει βγάλει συμπέρασμα ο Γιώργος Λιάγκας ότι είπα ψέματα σε έναν συνεργάτη μου. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Να πάρω τηλέφωνο τον συνεργάτη που έμαθα ότι παραιτείται με μια ανάρτηση στο Instagram; Προτίμησε να μιλήσει με στελέχη του καναλιού και όχι μαζί μου. Επειδή αναφέρθηκε ότι εγώ διαρρέω πράγματα. Επειδή γνωριζόμαστε, ξέρουμε πολύ καλά ποιος διαρρέει, ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Εν τέλει, δεν κατάλαβα. Τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή έφυγε μόνος του;», κατέληξε ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

Το εξώδικο Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πάρει απόφαση, τη φετινή σεζόν, να μην απαντά στους επικριτές του. Το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια του «Πρωινού», όμως, αναφέρθηκε σε εξώδικο που έστειλε στον Λάκη Λαζόπουλο.

«Δεν απενεργοποιώ τα σχόλια στα social media γιατί θα μου πούνε ότι δεν είμαι δημοκράτης. Τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν τα διαβάζω. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο, οι τηλεοπτικές εκπομπές πάλι ασχολούνταν με εμένα. Τα βλέπω φευγαλέα σε τίτλους και μου τα λέτε καμιά φορά εσείς. Ο Λαζόπουλος δεν ξέρω τι έχει πει για εμένα. Θα μου πεις γιατί έστειλα εξώδικο. Γιατί μου το είπε ο δικηγόρος μου κι έπρεπε να κάνω έτσι για να κοπούν κάποιες αναλήθειες και κάποια ψέματα, εμμονές. Όμως εγώ δε βλέπω, γιατί έχω επιλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια από το να ασχολούμαι με την κακία των ανθρώπων, να αξιοποιήσω αυτόν τον χρόνο κάπου αλλού», είπε χαρακτηριστικά.

Μία κόντρα που κρατά χρόνια

Είναι δύο πρόσωπα-πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής αρένας, αλλά και του ΑΝΤ1. Παρουσιαστές με γνώμη και άποψη, που δεν μασούν τα λόγια τους, Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου μπορεί να μοιράζονται το ίδιο κανάλι αλλά όχι την ίδια φιλοσοφία. Η απόσταση, που τους χωρίζει όλα αυτά τα χρόνια, είναι μεγάλη, λόγος άλλωστε για τον οποίο απασχολούν με την κόντρα τους. Αυτή τη φορά, αφορμή για «αναζωπύρωση» στάθηκε η πρόταση που δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας για να βρεθεί στο «The 2night show».

Ο οικοδεσπότης του «Πρωινού», αν και αρχικά αποδέχτηκε την πρόταση για να είναι ο πρώτος καλεσμένος της φετινής σεζόν, στη συνέχεια ζήτησε πίστωση χρόνου. Έτσι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ενοχλήθηκε δηλώνοντας στις κάμερες: «Καλύτερα που δεν ήρθε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή μου. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο Πρωινό. Δεν με αφορά αυτό»…

Ο Γιώργος Λιάγκας, στον αέρα του «Πρωινού», θέλησε να κάνει τη δική του τοποθέτηση: «Έγινε κακός χαμούλης, αλλά εγώ δεν είπα τίποτα ποτέ. Εγώ δεν αποκάλυψα ποτέ αν είμαι καλεσμένος, αν θα πάω ή δεν θα πάω. Δεν το ξεκίνησα εγώ το θέμα αυτό. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα γι’ αυτή την πρόσκληση και αυτή την εκπομπή. Σέβομαι το κανάλι και δεν θα πω τίποτα, είναι θέμα προσωπικό». «Όντως είχα αποδεχτεί μια πρόσκληση. Και δέκα μέρες πριν την εγγραφή, για δικούς μου λόγους προσωπικούς, δεν αρνήθηκα την πρόσκληση, ζήτησα από το κανάλι να πάω αργότερα. Ήταν μια αναβολή από τη δική μου μεριά. Μετά ακολούθησαν κάποια πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν και δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσει συνέχεια», πρόσθεσε αφήνοντας ξεκάθαρα αιχμές.

