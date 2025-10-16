Λιάγκας - Αρναούτογλου: Μία κόντρα που κρατά χρόνια – Πώς αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες

Είναι δύο πρόσωπα-πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής αρένας, αλλά και του ΑΝΤ1. Παρουσιαστές με γνώμη και άποψη, που δεν μασούν τα λόγια τους, Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου μπορεί να μοιράζονται το ίδιο κανάλι αλλά όχι την ίδια φιλοσοφία. Η απόσταση, που τους χωρίζει όλα αυτά τα χρόνια, είναι μεγάλη, λόγος άλλωστε για τον οποίο απασχολούν με την κόντρα τους.

Αυτή τη φορά, αφορμή για «αναζωπύρωση» στάθηκε η πρόταση που δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας για να βρεθεί στο «The 2night show». Ο οικοδεσπότης του «Πρωινού», αν και αρχικά αποδέχτηκε την πρόταση για να είναι ο πρώτος καλεσμένος της φετινής σεζόν, στη συνέχεια ζήτησε πίστωση χρόνου.

Έτσι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ενοχλήθηκε δηλώνοντας στις κάμερες: «Καλύτερα που δεν ήρθε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή μου. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω

καλεσμένος στο Πρωινό. Δεν με αφορά αυτό»…

Το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια του «Πρωινού», η Δέσποινα Καμπούρη είπε: «Ήσουν καλεσμένος σε εκπομπή του δικού μας καναλιού, δεν πήγες, έγινε ο χαμούλης και τώρα λες ότι θα πας αλλού. Προκαλείς!»… Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε: «Έγινε κακός χαμούλης, αλλά εγώ δεν είπα τίποτα ποτέ. Εγώ δεν αποκάλυψα ποτέ αν είμαι καλεσμένος, αν θα πάω ή δεν θα πάω. Δεν το ξεκίνησα εγώ το θέμα αυτό. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα γι’ αυτή την πρόσκληση και αυτή την εκπομπή. Σέβομαι το κανάλι και δεν θα πω τίποτα, είναι θέμα προσωπικό!».

«Όντως είχα αποδεχτεί μια πρόσκληση. Και δέκα μέρες πριν την εγγραφή, για δικούς μου λόγους προσωπικούς, δεν αρνήθηκα την πρόσκληση, ζήτησα από το κανάλι να πάω αργότερα. Ήταν μια αναβολή από τη δική μου μεριά. Μετά ακολούθησαν κάποια πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν και δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσει συνέχεια», πρόσθεσε αφήνοντας ξεκάθαρα αιχμές.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η «κόντρα» των δύο αντρών φαίνεται ότι ξεκινά πολλά χρόνια πριν, όταν βρίσκονταν στο MEGA. Όπως είχε αποκαλυφθεί στο «DownTown», τούς είχε γίνει πρόταση να παρουσιάσουν μαζί ένα talk show. Τελευταία στιγμή, όμως, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αρνηθεί με τον Γρηγόρη να ενοχλείται πολύ.

Πάντως, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον Απρίλιο του 2023 είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται!» για τη φημολογούμενη κόντρα τους: «Με τον Γιώργο Λιάγκα ξεκίνησε κάποια στιγμή αυτή η ιστορία και θα ξαναέρθει η στιγμή που θα τα ξαναπούμε. Δεν υπάρχει κάτι επί προσωπικού, συναντιόμαστε πολλές φορές στον διάδρομο (πλέον στους διαδρόμους του ΑΝΤ1) και μιλάμε και θα πούμε καλημέρα, πολλές φορές σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που κολλήσαμε, δεν νιώσαμε δηλαδή, ποτέ την ανάγκη να κάνουμε ο ένας παρέα με τον άλλον, ενώ προσωπικά δεν έχουμε κάποια απέχθεια. Δεν έχει κάνει ποτέ κακό ο ένας στον άλλον»…

«Διαφέρουμε στην λογική των πραγμάτων. Αυτή η διαφορετικότητα πολλές φορές μας φέρνει σε μία διάθεση “δεν θα το έκανα έτσι, θα το έκανα αλλιώς”. Αυτό είναι το λιγότερο. Κατά τα άλλα είναι μία σχέση που θα μπορούσε να υπάρξει άνετα μία συνέντευξη είτε από εμένα είτε από εκείνον», είχε προσθέσει τότε. «Ποτέ δεν θα γίνουμε φίλοι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Απέχουμε πολύ μεταξύ μας, είναι τεράστιες οι αποστάσεις σε μερικά πράγματα που πιστεύουμε για την τηλεόραση, για τον τρόπο που λειτουργούμε στην τηλεόραση. Είναι τεράστια η διαφορά μας, αλλά κατά τ’ άλλα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο με τον άνθρωπο», είπε πει στο παρελθόν και ο Γιώργος Λιάγκας.

