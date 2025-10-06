Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε κι επίσημα, αφού άρχισαν «τα όργανα» και οι

«μικροκαβγάδες» στον κόσμο της TV. Πρωταγωνιστής ο Γιώργος Λιάγκας, που

έχει συνηθίσει να ανάβει φωτιές με τα σχόλια και τις δηλώσεις του. Έτσι, το

Σαββατοκύριακο είχε την τιμητική του, αφού «έπαιξε» σε όλες τις εκπομπές.

Στο «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA, ασχολήθηκαν με το ξέσπασμα που είχε ο

Γιώργος Λιάγκας για τη συνέντευξη της Μαρίας Κοζάκου. Συγκεκριμένα,

αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Άγγελος Βουράκης πήρε

πρώτος τον λόγο και είπε:

«Ο Γιώργος Λιάγκας άκουσε τις δηλώσεις ή όχι; Γιατί είπε ότι μας είπε ανήθικους ενώ η ίδια η γυναίκα, στις δηλώσεις που ακούσαμε εδώ πέρα, λέει “με ήθος, όχι με την έννοια της ηθικής για να μην προσβάλλουμε κιόλας”».

«Εμένα πιο πολύ μου μοιάζει με μια στημένη παράσταση με ρόλους, αυτό το οποίο έγινε με τις δηλώσεις της κα. Κοζάκου και την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα και των συνεργατών του», συμπλήρωσε ο Άγγελος Βουράκης.

Από την πλευρά της η Ναταλία Γερμανού πρόσθεσε: «Αυτή τη νόστιμη καραμέλα, δεν θα την πω άγευστη, “πληρώνουμε την ΕΡΤ, οπότε η ΕΡΤ δεν δικαιούται να κάνει χαμηλά νούμερα” δεν την μπορώ πια άλλο. Δεν είναι υπάλληλοι μας οι άνθρωποι, είναι δημόσια τηλεόραση».

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Λιάγκας, τις προηγούμενες ημέρες, ξέσπασε με όσα

άκουσε να λέει η διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, για το

περιεχόμενο των εκπομπών της κρατικής τηλεόρασης.

«Άρα, λοιπόν, όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε ανήθικοι και δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν ντρεπόμαστε λίγο να λέμε αυτά τα πράγματα; Δεν ντρεπόμαστε να λέμε τα πράγματα αυτά δημόσιοι λειτουργοί; Εξοργίζεται ο κόσμος, με τα λεφτά τα δικά μου, τα δικά σας, τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου… Και να μας λέει “δεν κρινόμαστε, να είμαστε ποιοτικοί”. Και ποιος σου είπε ότι είστε πραγματικά ποιοτικοί;», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, σχολίασαν την κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και το «Happy Day». Η διαφωνία του παρουσιαστή με την εκπομπή του ALPHA ξεκίνησε με αφορμή την στάση του απέναντι στους δημοσιογράφους, που τον συνάντησαν στην «Ταράτσα του Φοίβου». Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας είχε πλησιάσει τις κάμερες και, αφού δήλωσε ότι δεν μιλάει, είπε ότι θέλει να πει μόνο δυο πράγματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει, ότι έχεις δικαίωμα να μη μιλήσεις, αλλά άσε να κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο», σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου για το θέμα. «Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις αυτή τη θέση, όπως την έχουμε εμείς εδώ, και όποτε θέλουμε μιλάμε και όποτε θέλουμε όχι, δεν παίζουμε μετά ένα πλάνο ενός ανθρώπου που γυρνάει την πλάτη και λέμε “α, γύρισε την πλάτη”.

Δεν το σχολιάζεις. Εκεί θεωρώ ότι το χάνει ο Γιώργος. Εξαιρεί τον εαυτό του, δεν πρέπει εμείς να τον σχολιάζουμε αλλά μόνο εκείνος μπορεί να μας παίζει. Εξαιρεί τον εαυτό του ότι αν κάποιος δε μιλάει στην κάμερά του θα τους κατηγορήσει γι’ αυτό, ενώ αυτός δεν μιλάει. Ας έχει μια στάση για τους άλλους, ίδια με αυτή που έχει για τον εαυτό του», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Οι σχέσεις του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι γνωστές. Αν και ανήκουν στο ίδιο κανάλι, αρκετές φορές οι σπόντες του ενός για τον άλλον έχουν απασχολήσει. Αυτή τη φορά, ο Γρηγόρης σχολίασε το γεγονός πως ο Γιώργος Λιάγκας δε θα πάει τελικά καλεσμένος στο «The 2Night Show». «Δε με ενόχλησε τίποτα. Δεν ήταν δική μου η απόφαση για να έρθει. Δε θέλω να το σχολιάσω. Ούτε καν. Δεν ήρθε. Καλύτερα που δεν ήρθε. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο “Πρωινό”. Δε με αφορά αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο οικοδεσπότης του late night show.

Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα στα social media

Το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από όλα τα παραπάνω, έγραψε στα social media: «Παιδιά μην τσακώνεστε! Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε… πότε θα μιλάω, πόσο θα μιλάω, πού θα μιλάω και τι ακριβώς θέλετε να λέω. Και ενημερώστε με. Κάτι δικά μου».

