Συγκίνηση στο «Πρωινό» - Ο Γιώργος Λιάγκας δάκρυσε με την εξομολόγηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο OPEN, το Σαββατοκύριακο, και βρέθηκε στο «Πρωινό» της Πέμπτης να μιλήσει για όλα. Στη συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα το ενδιαφέρον μονοπώλησε η εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ο δημοσιογράφος υπήρξε μέντορας του Γιώργου Λιάγκα στον χώρο της δημοσιογραφίας κι έτσι η κουβέντα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη.

«Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια, πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες. Αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες. Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε κάποιο μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, όμως ήταν καλά. Την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή», αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν σπίτι. Αυτό έγινε 06.38 και με έπαιρνε τηλέφωνο, κοιμόμουν και ξύπνησα στις 09.00. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει, ήταν καλά. Το ξαφνικό σε σοκάρει. Η αδελφή μου είχε πάει διακοπές με τον γιο της και γύρισαν άρον άρον. Πήγα στο νοσοκομείο με τη μητέρα μου και όταν αποφάσισα να το πω, έστειλα ένα μήνυμα σε δέκα δικούς μας για να μην το δουν στην τηλεόραση», εξήγησε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, εξομολογήθηκε: «Λέμε να αγαπάμε τους δικούς μας και να πηγαίνουμε. Μην περιμένουμε να γίνουν φωτογραφία. Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος»…