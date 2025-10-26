Γάζα: «Πράσινο φως» σε Ερυθρό Σταυρό και αιγυπτιακές ομάδες για την αναζήτηση των σορών των ομήρων

Ο Ερυθρός Σταυρός και αιγυπτιακές ομάδες έλαβαν άδεια την Κυριακή (26/10) από το Ισραήλ να αναζητήσουν τα πτώματα των νεκρών ομήρων πέρα από την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν οι σοροί 13 νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών ΜΜΕ ο Ερυθρός Σταυρός εθεάθη να εργάζεται μαζί με τη Χαμάς για τον εντοπισμό των σορών.

תיעוד חריג של הצלב האדום ואנשי יחידת הצל של חמאס (השומרת על חטופים) באזור מוואסי רפיח (מערבית לעיר רפיח) לא באזור השליטה של צה"ל. פורסם באל-ערבי הקטרי בנוהל. לכאורה נמצאים באזור כדי לחפש אחר שרידי חלל חטוף pic.twitter.com/sJyLhfuAIs — Nurit Yohanan (@nurityohanan) October 26, 2025

Νωρίτερα την Κυριακή (26/10) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί, αναφερόμενος στη διακρατική στρατιωτική αποστολή που θα αναλάβει την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εμείς ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε καταστήσει σαφές σε διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι αποδεκτές για εμάς -- και αυτός είναι ο τρόπος που ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες».

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης