Γάζα: Έτοιμο να αρχίσει την δράση του το GHF για ανθρωπιστική βοήθεια

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση επικρίθηκε με σφοδρότητα από τον ΟΗΕ και ανθρωπιστικές ΜΚΟ α

Newsbomb

Γάζα: Έτοιμο να αρχίσει την δράση του το GHF για ανθρωπιστική βοήθεια

Σωροί από πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας από το GHF , Gaza Humanitarian Foundation, περιμένουν να τα παραλάβουν από την παλαιστινιακή πλευρά της διάβασης Kerem Shalom στη Λωρίδα της Γάζας, Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025. κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας των μέσων ενημέρωσης που διοργανώθηκε από τον ισραηλινό στρατό. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστηριζόμενος από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, δήλωσε χθες Σάββατο έτοιμος να ξαναρχίσει να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με μήνυμα εκπροσώπου του με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση επικρίθηκε με σφοδρότητα από τον ΟΗΕ και ανθρωπιστικές ΜΚΟ αφότου άρχισε τη δράση του στον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακο τον Μάιο.

Οι επιχειρήσεις του σημαδεύτηκαν από τους θανάτους 1.000 και πλέον ανθρώπων κοντά στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Το GHF ζητήθηκε να αναστείλει τις επιχειρήσεις του κατά τη διάρκεια της φάσης της απελευθέρωσης των ομήρων, η οποία ακόμη συνεχίζεται», ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Τσέιπιν Φέι, εκπρόσωπος του Ιδρύματος.

Η Χαμάς καλείται να επαναπατρίσει 13 λείψανα ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

«Ενώ η κατάσταση παραμένει ρευστή στο πεδίο, το GHF έλαβε την οδηγία να είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις δραστηριότητές του και, ιδιαίτερα, να μη λάβει κανένα μέτρο που θα το εμπόδιζε να τις επαναλάβει άμεσα».

Ο οργανισμός διαβεβαιώνει πως έχει φορτηγά γεμάτα με ανθρωπιστική βοήθεια και είναι έτοιμος «να ξαναρχίσει την άμεση διανομή βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό».

Σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, προέβλεπε ότι θα εισέρχονταν 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως την Πέμπτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν εισέρχονται παρά μόνο 200 ως 300.

Το GHF, με έδρα επισήμως τις ΗΠΑ, άρχισε να δραστηριοποιείται στα τέλη του Μαΐου, έπειτα από τρεις μήνες απόλυτου αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ισραηλινό στρατό, παρακάμπτοντας το σύστημα διανομής βοήθειας του ΟΗΕ.

Διατείνεται πως έκτοτε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο -- όμως ο διεθνής οργανισμός και οι περισσότερες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Το GHF διέθετε αρχικά τέσσερα κέντρα διανομής στη Λωρίδα της Γάζας. Το σύστημα του ΟΗΕ που είχε σκοπό να αντικαταστήσει μετρούσε περίπου 400.

Μετά την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, το GHF είχε αναφέρει στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «μόνο η εγκατάσταση 'SDS4'», υπό φρούρηση ενόπλων συμβασιούχων του για την ασφαλή διανομή βοήθειας, στη Χαν Γιούνις, «διαλύθηκε».

Τον Αύγουστο, ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ καλούσαν να διαλυθεί αμέσως το GHF, καταγγέλλοντας πως ο τρόπος που δρούσε έδειχνε τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπιστική βοήθεια μετατρεπόταν «σε αντικείμενο εκμετάλλευσης» για «στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς σκοπούς». Ενώ τον Ιούνιο, δεκαπέντε οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνιζαν πως το Ίδρυμα θα μπορούσε να κατηγορηθεί για συνέργεια σε «εγκλήματα πολέμου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:34ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σε Ρωσία και Λευκορωσία η υπουργός Εξωτερικών

04:07ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έτοιμο να αρχίσει την δράση του το GHF για ανθρωπιστική βοήθεια

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κτίρια χτυπήθηκαν κατά την διάρκεια ρωσικής επιδρομής - 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Η ώρα άλλαξε: Οι δείκτες μετακινήθηκαν μια ώρα πίσω

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

03:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Διεξάγει «γυμνάσια» για προστασία από αμερικανικές «μυστικές επιχειρήσεις»

02:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινή επίθεση

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος για «συνολική συμφωνία» με την Κίνα

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Είχε αποτύχει δέκα φορές στις εξετάσεις οδήγησης πριν σκοτώσει τρεις ανθρώπους στη Φλόριντα

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Χόρεψε» η Καμπανία από σεισμό - Δεν υπάρχουν θύματα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρόσθετοι δασμοί 10% στον Καναδά από τον Τραμπ

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας σε αίθουσα μπιλιάρδου σε πόλεμο συμμοριών

23:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν τέσσερις μετά τις απολογίες - Ελεύθεροι άλλοι 8 κατηγορούμενοι

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Εκτός συζήτησης» η μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών σε Δράμα και Θάσο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας ηγέτη της αντιπολίτευσης - «Ενθαρρύνει αμερικανική στρατιωτική εισβολή»

23:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ της «Λάσι» πέθανε στα 100

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χελώνα επιτέθηκε σε τουρίστρια - Της προκάλεσε τραύματα στο πόδι

23:20TRAVEL

Αυτοί είναι οι ασφαλέστεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Η ώρα άλλαξε: Οι δείκτες μετακινήθηκαν μια ώρα πίσω

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή: 18 άνδρες και δυο γυναίκες οι εκτελεστές!

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

21:00ΥΓΕΙΑ

Πόσα βήματα χρειάζεται να κάνετε την ημέρα για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Βούτηξαν με τα εσώρουχα στη θάλασσα για να σώσουν 3 φάλαινες - Βίντεο

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών σε Δράμα και Θάσο

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media - Το τελευταίο της βίντεο

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα αμερικανικά χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ